Millonario robo a joyería en Cartagena dejó un capturado: otro atracador está huyendo

La policía metropolitana reportó un capturado como presunto responsable del millonario robo a una joyería, ubicada en el interior del éxito Cartagena. Se trata de un ciudadano de nacionalidad chilena.

De acuerdo a información conocida por Caracol Radio, dos sujetos permanecieron en el centro comercial y por las tuberías de un baño, sacaron las prendas que estarían avaluadas en más de 10 millones de pesos.

“Gracias a la oportuna información de la ciudadanía y a la rápida reacción de las patrullas de vigilancia se logra la captura de un extranjero que presuntamente había participado en el hurto de una joyería en el sur de la ciudad a través de la modalidad de ventosa”, dijo el teniente coronel Elkin Gómez, comandante operativo de la MECAR.

En 2022, trabajadores del mismo establecimiento también habían sido víctimas de hurto pero bajo la modalidad de intimidación a mano armada.