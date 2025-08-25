Descartan presencia del ELN en el municipio de Coello, Tolima

Tolima

La Sexta brigada del Ejército descartó la presencia del ELN en el municipio de Coello. Esta aclaración se conoce luego que apareciera una bandera supuestamente de este grupo insurgente en el sector de la Vega de los Padres, situación que causó temor entre la población.

Según el comandante de la Sexta Brigada, coronel Diego Fernando Patiño Orozco, inteligencia militar desvirtuó la autenticidad de esta supuesta presencia del ELN.

“Haciendo un acompañamiento para desvirtuar las amenazas que se crearon por la instalación de una bandera falsa del ELN. Invitamos a la comunidad a que no se deje intimidar”, dijo el coronel Patiño.

A la vez sostuvo que “Se verificó por parte de inteligencia militar y se determinó que esta bandera es falsa, no nos dejemos engañar por cualquier tipo de extorsión”.

Además, el alto oficial resaltó que el Gaula Militar estará patrullando el municipio para que ante cualquier situación de intensión de extorsión al sector comercio o a la comunidad se denuncie.

Por su parte, el alcalde de Coello, Santiago Herrera, hizo un llamado a la población a evitar ser víctimas de extorsión por parte de grupos de delincuencia común.

En una publicación en redes sociales el mandatario de Coello manifestó que “Rechazamos la utilización y exhibición de símbolos alusivos al grupo armado ilegal Ejército de Liberación Nacional – ELN. Dichos símbolos representan la violencia, el secuestro, la intimidación y el dolor que este grupo ha causado durante décadas a miles de familias colombianas. La bandera del ELN no es un emblema de lucha social, sino un recordatorio de crímenes que atentan contra la vida, la libertad y la dignidad de los ciudadanos”.