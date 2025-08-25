Crisis de salud en Quibdó: brigada militar atiende a la comunidad ante falta de hospitales

Colombia

En medio de la crisis de acceso a la salud que viven las comunidades del norte de Quibdó, la Asociación Nacional de Acción Social del Ejército (ANASE) y la Misión Médica de la Universidad Militar Nueva Granada realizaron una brigada de atención en el Consejo Comunitario de Casemiro, buscando llegar a 200 pacientes con servicios médicos y entrega gratuita de medicamentos.

El gerente y representante legal de ANASE, Santiago Melo García, explicó para Caracol Radio que esta actividad hace parte del programa ANASE Móvil, que ya ha recorrido departamentos como Amazonas, La Guajira, Vichada y Guainía, y que en esta ocasión eligió al Chocó como un punto estratégico por su difícil acceso a servicios básicos.

“Queremos mostrar que el Ejército no solo está al lado de la población en temas de seguridad, sino también en salud y acompañamiento social. Esta vez contamos con especialistas en ortopedia, medicina interna y general, apoyados con medicamentos donados por el sector privado y por ANASE”, indicó Melo.

Misión médica ANASE2025 Ampliar

Un clamor por hospitales en la zona norte

Los líderes comunitarios aprovecharon la jornada para denunciar una vez más, en los micrófonos de Caracol Radio, un abandono histórico en salud que tienen las comunidades de su municipio.

José del Tránsito Valoyes Moreno, habitante de la zona desde hace 27 años, aseguró que las promesas de construir un hospital nunca se han cumplido.

“Acá solo vienen los políticos por votos. Empezaron a hacer un hospital pero fue un lavado de dinero, ni siquiera pagaron a los trabajadores y la obra quedó abandonada. En la zona norte no tenemos centro de salud; el más cercano no alcanza a cubrir ni a su propio barrio. Es injusto que en el corazón de Quibdó vivamos así”, dijo.

Valoyes relató además su historia personal de desplazamiento y violencia, denunciando que la mayoría de los habitantes de esta zona son víctimas del conflicto armado y carecen de un sistema de salud digno.

En medio de los diálogos con la comunidad, afirmaban que para acceder a una cita médica en el hospital de Quibdó implica madrugar desde las 4 de la mañana y exponerse a riesgos de orden público.

“La salud en el Chocó es pésima. Uno se arriesga a salir de madrugada por una cita, y aun así no alcanza ficho. Por eso estas brigadas son una bendición para la comunidad”, agregó un líder.

Ampliar

La misión médica: más de 500 brigadas en el país

Por su parte, la representante de la Misión Humanitaria Nueva Granada, María Fernanda Camacho, recordó que desde su creación en 2019 han realizado más de 510 jornadas médicas en zonas apartadas del país.

“El propósito no es solo tratar enfermedades, sino prevenirlas. Buscamos dar recomendaciones y alertas tempranas para que los pacientes no lleguen a estados críticos”, explicó.

Además, destaca la atención en pediatría, ginecología, ortopedia y medicina general.

En esta brigada en Casemiro, la meta fue atender a 200 personas, principalmente población desplazada y en condición de vulnerabilidad, la cual alcanzó a cumplirse.

Entrega de ayudas a soldados

Por otro lado, ANASE, con su directora Yamilet Valencia de Cardozo (esposa del Comandante del Ejército) llegó a Quibdó (Chocó) y a Carepa (Antioquia), con el fin de entregar ayudas, avaluadas en más de 95 millones de pesos, para todos los soldados que prestan servicios en los batallones y requerían elementos como motobombas de agua, lavadoras, entre otros.