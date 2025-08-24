Lanzan granada a un paradero de busetas en Cúcuta

Lanzamiento de granada en el barrio Rudesindo Soto de Cúcuta. / Foto: Cortesía.

Cúcuta.

A las 9:32 de la mañana de este domingo, un hecho de violencia volvió a alterar la tranquilidad en Cúcuta, luego de que un sujeto que se movilizaba en una motocicleta roja lanzara una granada contra un paradero de busetas de la empresa Trans Tonchalá, en el barrio Rudesindo Soto.

El explosivo quedó en el lugar con la espoleta puesta, lo que hace pensar que se trató de una acción de intimidación.

Aunque no explotó, la presencia del artefacto generó pánico entre los habitantes y conductores que a esa hora se encontraban en el sector.

La Policía Metropolitana de Cúcuta hace presencia en el sector para detonar la carga de manera controlada.

Según las autoridades, el ataque podría estar relacionado con amenazas por extorsión, un flagelo que mantiene bajo presión a las empresas de transporte público en la ciudad y que ha golpeado con fuerza a conductores y pasajeros en los últimos meses.