Campesinos quedaron atrapados en campo minado en el sur de Bolívar: un muerto y cuatro heridos

Cartagena

Crece la preocupación por la constante instalación de minas antipersonales en zonas rurales de varios municipios del sur de Bolívar. En los últimos días, se conoció que cinco campesinos quedaron atrapados en un campo minado en zona rural de Santa Rosa del Sur, donde una persona murió y cuatro más resultaron gravemente heridas, una de ellas perdió una de sus piernas.

El hecho ocurrió en el sector conocido como Las Brujas, en límites con el departamento de Antioquia, donde dos minas antipersonales explotaron. Jacinto Gutiérrez perdió la vida, mientras que Jorge Bautista, Manuel Guevara, Óscar Galvis y Wilmer Sierra, quien tuvo amputación de una de sus piernas.

Los dramáticos momentos que se vivieron en esa zona del departamento de Bolívar quedaron captados en un video grabado por una de las víctimas, quien relató la angustia al ver a sus familiares gravemente afectados al pisar el campo minado.

“Nos encontramos en un campo minado está mi tío herido, ahí está otro tío herido. Hay dos minas, aquí hay otra. A mi tío lo levantó allá, le mochó las dos piernas no sé cómo moverme de acá. Hay tres minas no me puedo mover”, relató en el video una de las personas que se encontraba en el terreno.

Las autoridades de Bolívar revelaron que la alerta por la instalación de minas antipersona se ha extendido a las zonas rurales de Norosí, Cantagallo, Arenal, Santa Rosa del Sur y Montecristo, municipios ubicados en el sur del departamento.

El secretario de Seguridad de Bolívar, Manuel Berrío, confirmó que hace dos semanas un colegio ubicado en zona rural de Simití estaba rodeado de minas antipersonales.

También se reportó que en la vereda La Marizosa en Santa Rosa del Sur, los grupos armados instalan en horas de la noche cilindros bomba para evitar el paso de otras estructuras y ya en la mañana proceden a retirar los artefactos explosivos.

Este jueves 28 de agosto se tiene prevista una reunión de seguridad en Cartagena entre los 46 alcaldes de Bolívar y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.