Accidente aéreo en Vaupés deja cuatro personas muertas

La Aeronáutica Civil informó que durante la tarde de este domingo se accidentó una aeronave Cessna 206, de matrícula HK1833, perteneciente a la empresa SAE Ambulancias, en inmediaciones de una comunidad indígena en Vaupés.

Esta avioneta según indica la Aerocivil, había despegado de Tiquié con destino a Mitú, transportando a cuatro personas, las cuales fallecieron en el lugar.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Jorge Moreno, piloto de la aeronave, el médico Javier Gómez, la paciente Luz Milena Londoño y un acompañante.

En este momento se coordinan acciones con las comunidades locales para obtener información detallada sobre lo sucedido y avanzar en la recolección de datos que permitan iniciar la investigación correspondiente.