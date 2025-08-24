Actualidad

Accidente aéreo en Vaupés deja cuatro personas muertas

Se trata de una aeronave Cessna 206, de matrícula HK1833, perteneciente a la empresa SAE Ambulancias

Accidente aéreo en Vaupés deja cuatro personas muertas

Andrea Arenas

La Aeronáutica Civil informó que durante la tarde de este domingo se accidentó una aeronave Cessna 206, de matrícula HK1833, perteneciente a la empresa SAE Ambulancias, en inmediaciones de una comunidad indígena en Vaupés.

Esta avioneta según indica la Aerocivil, había despegado de Tiquié con destino a Mitú, transportando a cuatro personas, las cuales fallecieron en el lugar.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Jorge Moreno, piloto de la aeronave, el médico Javier Gómez, la paciente Luz Milena Londoño y un acompañante.

En este momento se coordinan acciones con las comunidades locales para obtener información detallada sobre lo sucedido y avanzar en la recolección de datos que permitan iniciar la investigación correspondiente.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad