Vladimir Padrino: alistamiento de milicianos en Venezuela se extenderá más días

El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, pidió este sábado no “caer en nerviosismo” ante la jornada de alistamiento de las “fuerzas milicianas”, convocada por el presidente Nicolás Maduro, en respuesta al patrullaje de buques que planteó EE.UU. en el mar Caribe, cerca del país suramericano, para combatir el narcotráfico.

“Nadie debe caer en nerviosismo. A la comunidad internacional le digo, esto no se trata de una movilización nacional, tal como lo especifica la Ley de Seguridad de la Nación, eso es otra cosa”, afirmó Padrino en una declaración, con motivo del comienzo de estas inscripciones, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Según el jefe castrense, la de hoy es “una movilización del pueblo, voluntario, para registrarse en un cuerpo muy poderoso que ha creado la revolución bolivariana”, y que, aseguró, está “esparcido en todo el territorio nacional”.

En ese sentido, anticipó que el registro, Vladimir Padrino para este sábado y domingo, “se va a extender muchos fines de semana”.

Cabe recordar que el lunes, Maduro ordenó el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país, luego de que EE.UU. aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura.