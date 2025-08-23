“Reclamamos paz y reconciliación”: alcalde de Cartagena rechazó recientes atentados terroristas

Cartagena

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, rechazó los recientes atentados registrados en la ciudad de Cali, donde fue atacada con explosivos una base militar, y en Antioquia, en el que un helicóptero de la Policía fue derribado.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Dumek Turbay indicó que su homólogo de la capital del Valle del Cauca, Alejandro Eder, ha tenido que enfrentar las peores amenazas terroristas desde que asumió la Alcaldía de Cali. El alcalde de la heroica fue enfático en hacer un llamado a la armonía, paz y reconciliación. Además, le dijo a los violentos que la guerra no puede trasladarse a la sociedad civil.

“Reclamamos armonía, paz, reconciliación y, y le decimos a los violentos que, que la guerra no puede trasladarse donde está la sociedad civil, donde está la ciudadanía, donde están los que no tienen razón de entender hoy cómo ven a sus familiares, a sus padres, a sus hermanas, a su mamá en un ataúd”, expresó Dumek Turbay.

El alcalde de Cartagena pidió al Gobierno Nacional devolver la tranquilidad a la ciudad de Cali con autoridad y templanza.

“Lo que queremos es un país en paz y, y más allá de las distancias que podemos tener, pues le, le deseamos que al gobierno nacional que pueda tener toda la templanza y la sabiduría para darle tranquilidad a la ciudad de Cali y que la tranquilidad vuelva a ellos”, puntualizó.