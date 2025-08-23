Murió enfermera que fue arrollada por un vehículo en Cartagena: conductor huyó del lugar

Cartagena

Tras ocho días de permanecer en el Hospital Universitario del Caribe luchando por su vida, murió en las últimas horas una enfermera de 35 años identificada como Leydis Paola Silva Aguirre, quien sufrió un fuerte accidente de tránsito.

Se conoció que Leydis se movilizaba en una motocicleta entre los barrios Daniel Lemaitre y Torices. Presuntamente, un conductor de un vehículo particular la arrolló de manera violenta y luego emprendió la huida del lugar sin auxiliarla.

De inmediato, la enfermera fue trasladada al Hospital Universitario del Caribe, donde pese a los cuidados médicos e intervenciones la profesional de la salud perdió la vida.

Sus allegados pidieron a la Policía Metropolitana y el DATT analizar cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el accidente de tránsito para ubicar al conductor que la arrolló.

“Vuela muy alto Leidys fuiste una gran amiga una buena hija y una excelente madre hoy dejas a tus niñas destrozadas por tu partida, tu madre, hermanos y demás familiares”, fue una de las publicaciones de conocidos en redes sociales.