Autoridades verifican paquetes sospechosos en inmediaciones del aeropuerto de Cúcuta

Cúcuta.

Tres paquetes sospechosos fueron encontrados en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta.

Uno de ellos, ubicado en la parte externa del aeropuerto, fue revisado por el equipo antiexplosivos y dio positivo para explosivos, por lo que se realizará una detonación controlada para garantizar la seguridad de la zona.

El hallazgo ha impedido el aterrizaje del avión que transporta al nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Libardo Fabio Ojeda, y al general William Quintero, comandante de la Región 5 de la Policía, quienes asistirán hoy a la transmisión de mando de la Mecuc.

Las autoridades continúan con el operativo de seguridad y las labores de verificación para descartar cualquier riesgo adicional en las inmediaciones del aeropuerto.