Alias ‘Rentería’ y otros seis narcotraficantes fueron extraditados a Estados Unidos

La Policía Nacional informó que fueron extraditados a Estados Unidos, siete ciudadanos colombianos requeridos por la Corte para el Distrito Medio de Florida por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir.

Se trata de los narcos: Javier Eduardo Monje Iquinas, Aníbal Rentería, Jeff Allan Hooker, Renny Gabriel Barros Epieyú, Álvaro José Martínez Bermúdez, Ignacio Lemos Potes y Jefry Leonardo Quintero Torres.

Entre ellos se encuentra alias “Rentería”, cabecilla del grupo criminal conocido como “Los Contadores”, y coordinador de sicarios en el departamento de Nariño. El temido delincuente es señalado autor material e intelectual de homicidios selectivos, extorsiones y desplazamientos forzados.

En el grupo de extraditados también está alias Monje integrante de una red criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas desde Colombia hacia México, con destino final Estados Unidos. Era el encargado de desviar controles y alertar sobre la presencia de autoridades, facilitando el envío de grandes cargamentos de cocaína.

Ademas de alias Hooker, implicado en el caso de una narcoavioneta inmovilizada en la isla de Providencia con media tonelada de cocaína.