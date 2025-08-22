Entretenimiento

Revelaciones impactantes en “Betty la Fea: La Historia Continúa”

La nueva temporada de la serie que se estrenó en Prime Video, es protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello y gran parte de su elenco original.

Ricardo Bedoya

La espera terminó, llega a Prime Video la nueva temporada de “Betty la Fea: La Historia Continúa”, la icónica serie colombiana, protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, regresa con un total de 10 episodios. Esta nueva entrega tiene revelaciones que dejará a los espectadores esperando con ansiedad cada capítulo y ver su desenlace.

Cortesía: Prime Video

Esta nueva temporada retoma exactamente donde terminó la anterior, con Betty enfrentando decisiones que sacuden su presente y redefinen la historia de su familia. Mientras intenta reconstruir su relación con su hija Mila y lidiar con la creciente distancia emocional entre ella y Armando, nuevos secretos salen a la luz, incluida la inesperada noticia del embarazo de alguien cercano a ella, lo que pondrá a prueba la estabilidad de todo aquello que creía tener bajo control.

Esta producción es escrita por Marta Betoldi (Ciega a Citas), César Betancur (Rigo), Valeria Gómez (Manes) y Luis Carlos Ávila (La Reina del Flow). Bajo la dirección de Mauricio Cruz Fortunato. “Betty la Fea: La Historia Continúa” ha sido una de las series latinoamericanas con mayor audiencia global en la historia de Prime Video y se encuentra disponible en la plataforma.

