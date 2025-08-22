Cartagena

Prisión para una pareja de esposos señalada de agredir a dos personas durante un atraco en Cartagena

Las víctimas fueron atacadas con objetos contundentes y armas cortopunzantes dentro de su vivienda

Cartagena

Los elementos materiales probatorios aportados por una fiscal de la Seccional Bolívar permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a una pareja de esposos señalada de agredir a dos personas, en medio de un hurto.

Se trata de Edinson Pérez Leal y Paula Dorelis López Romero, de 31 y 27 años respectivamente. Estas dos personas fueron imputadas como posibles responsables de los delitos de hurto calificado agravado y lesiones personales, cargos que ninguno aceptó.

Los hechos investigados ocurrieron el 5 de agosto de 2024 cuando procesados, al parecer, irrumpieron en una vivienda del barrio Luis Carlos Galán en Cartagena. En el inmueble se encontraba un hombre de 34 años y su esposa, de 28. Los dos fueron agredidos con objetos contundentes y armas cortopunzantes.

Con múltiples heridas en varias partes del cuerpo, las víctimas lograron salir del inmueble. Entre tanto los procesados se habrían encargado de hurtar las pertenencias de la pareja, que de manera pronta se trasladó a un centro médico donde fueron atendidos satisfactoriamente.

Pérez Leal fue capturado el pasado 19 de agosto por la Policía Nacional durante una diligencia de allanamiento practicada en el barrio Boston. López Romero, por su parte, lo fue el 9 de junio último en la zona conocida como Nuevo Campestre de la capital bolivarense.

