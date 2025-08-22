Presidentes de la cooperación amazónica firmaron la declaración de Bogotá de cara a la COP 30 / Joel_Gonzalez

Este viernes concluyó la V reunión de presidentes de los Estados Parte del Tratado de Cooperación Amazónica, en la que se encontraban los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, Luis Arce de Bolivia, la vicepresidenta de Ecuador María José Pinto y cancilleres y delegados de Venezuela, Perú, Guyana y Surinam, los cuales adoptaron la declaración de Bogotá, para avanzar en la protección de la Amazonía.

Esta declaración contiene nuevos llamados a la acción de cara a la COP30, aportando soluciones para luchar contra el cambio climático, tales como la adopción de un nuevo modelo de desarrollo sostenible y la aprobación del comunicado conjunto sobre el Fondo Bosques Tropicales para Siempre.

Dicha iniciativa, según lo expresó el presidente de Brasil, se lanzará en la COP 30 en Belém do Pará.

“Podrá remunerar a los países, 73 países en desarrollo que tienen bosques tropicales para combatir la deforestación”, explicó el mandatario brasileño.

El presidente Gustavo Petro, hizo un llamado a crear una red de investigación y universidades que rescate los saberes indígenas y fortalezca la bioeconomía como alternativa sostenible.

Pidió llegar unidos a la COP30 y propuso además, ampliar la participación indígena e impulsar una flota común amazónica para enfrentar la deforestación con acción coordinada entre los Estados.