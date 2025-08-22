Lula da Silva anuncia inauguración de centro de cooperación policial internacional de la Amazonía

En medio del encuentro de presidentes de los Estados Parte del Tratado de Cooperación Amazónica que se desarrolla en Bogotá, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva anunció que el próximo 9 de septiembre se inaugurará el centro de cooperación policial internacional de la Amazonía.

La inauguración se realizará en la ciudad de Manaos, en el estado de Amazonas, lugar al que el mismo mandatario brasileño aseguró que invitará personalmente a los jefes de estado de los países amazónicos.

“Es algo sumamente importante para luchar contra la minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando de armas y para luchar contra cualquier otra cosa que nos perturbe”, dijo el presidente Lula da Silva

También se refirió a la COP 30 que se llevará a cabo en el mes de noviembre en Belém do Pará en Brasil, y enfatizó en que negociará con todos y el evento será más que un discurso, un acto de toma de decisiones.

“Habrá quienes participen discursando y quienes participen negociando (...) no vamos a negociar con quienes están de acuerdo con nosotros, vamos a negociar con una parte que está totalmente de acuerdo, otra parte que está parcialmente de acuerdo, y otra parte que no está de acuerdo, principalmente en lo que se refiere a dinero. Siempre que intentan convencerme de que hay dinero para resolver este problema, me pregunto, quiero ver quién va a poner el dinero, porque ya estamos hartos de promesas“, indicó el mandatario del vecino país.

Añadió que pocos trabajan para poner en prácticas las decisiones de otros, y niegan la suscripción de los acuerdos finales, tal y como ha pasado con el protocolo de Kioto y la baja ejecución del acuerdo de París.