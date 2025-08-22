Los éxitos, controversias y datos inéditos de la “Reina del Pop” en “Becoming Madonna”

Llega a Universal+ el 23 de agosto, el documental “Becoming Madonna” dirigido por Michael Ogden, que revela los años decisivos (1978-1982) que forjaron a la “Reina del Pop” antes de su debut discográfico. Un recorrido íntimo y apasionante por Nueva York en finales de los 70, con imágenes inéditas, testimonios y momentos que muestran la determinación, el talento y la visión innovadora que convirtieron a Madonna en un ícono cultural global.

El documental hace un recorrido por los años en los que la cantante, oriunda de Michigan, luchó incansablemente para triunfar en Nueva York, soñando en convertirse en una estrella de vanguardia. Con imágenes de archivo de la ciudad a fines de la década del 70, “Becoming Madonna” no sólo explora los primeros pasos de la cantante y bailarina, sino que también reconstruye el contexto disruptivo en el que se abrió paso. Además, se muestra el proceso de grabación del sencillo “Everybody”, una canción que, al editarse en octubre de 1982, ya dejaba al descubierto el enorme potencial de Madonna.

Cortesía: Universal+ Ampliar

También habla sobre la faceta de bailarina de la artista, quien se formó académicamente en su llegada a la Gran Manzana y su sello innovador. Otro de los atractivos de “Becoming Madonna” es cómo retrata la pasión de la cantante por todos los géneros musicales, desde el rock al punk, lo que la condujo a ser guitarrista y baterista de la banda Breakfast Club y de Emmy and the Emmys, al tiempo que también mostraba interés por la actuación, faceta que luego exploraría, incluso detrás de cámara como realizadora.

El trabajo audiovisual de Ogden se enfoca en el ascenso a la fama de la emblemática cantante que marcó un antes y un después en el mundo del pop, con sus logros y polémicas. “Becoming Madonna” es una cita obligada para fanáticos y amantes de la música. Incluye material exclusivo y revela cómo sus influencias del rock, punk y pop marcaron el rumbo de su revolucionaria carrera y se estrena en Universal+, el 23 de agosto.