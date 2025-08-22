Horóscopo de HOY, 22 de agosto, del Profesor Salomón: Es día de limpiar y despojar

Horóscopo de HOY, profesor Salomón: Cáncer, Escorpión y Acuario, la suerte está de su lado. Imagen de fondo tomada de Canva

Las personas que nacieron en esta fecha, 22 de agosto, (número maestro), son personas con misiones grandes por cumplir, que ayudan a crecer y evolucionar a los demás. Deben tener paciencia, pues serán buscados por muchas personas que necesitarán de su orientación.

El color del día es el negro, pues le ayudará a limpiar y despojar energías.

Número del día: 3914

Recomendación del día: Prender una vela blanca y pedir que ilumine su camino.

El código sagrado es el 1174, necesario para invocar seres de luz. Hoy es día de luna negra, y por tal razón, debe aprovechar al máximo para aplicar el código sagrado y las recomendaciones del día.

Horóscopo del día 22 de agosto

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Debe cuidarse de los enemigos y de las envidias, no le están haciendo ninguna maldad, pero no debe bajar la guardia, haga el bien y recuerde orar. Tenga muy en cuenta con quién se junta, qué lugares visita y qué hace, pues puede estarse contaminando de otras energías.

Número del día: 2277.

Recomendación: El hilo rojo de la cábala y la espada de San Miguel.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Debe sonreírle a la vida a pesar de que este pasando dificultades, pues la tristeza solo empeorará las cosas en su vida. No maldiga, ni reniegue, pues puede estar espantando las oportunidades que estén por llegar. Aprenda a adaptarse a las situaciones que la vida le obsequia.

Número del día: 3950.

Recomendación: El reventador y el agua direccionada de la sabiduría.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Debes revisar cómo está la situación con tu familia o con la de tu pareja. Hable, comparta y sonría junto a ellos. Tenga en cuenta que es una parte fundamental para que las cosas en su vida le salgan bien. Dele la importancia, el lugar y la trascendencia que necesita, el resto vendrá por añadidura.

Número del día: 1359.

Recomendación: El palo santo y la garrafa de la prosperidad.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

No deje para mañana lo que puede hacer hoy, no aplace nada. Debe trabajar constantemente, aproveche cada momento de su vida para que no deje pasar grandes oportunidades. Ahí está la clave del éxito que está buscando.

Número del día: 5924.

Recomendación: El agua de hierro y el incienso de tres poderes.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Salga a buscar lo que necesita y lo que quiere, no justifique la flojera, debe hacer que las cosas pasen. Las oportunidades muchas veces no aparecen si no las está buscando. Debe salir de su zona de confort. “Ayude a Dios para que lo ayude”, indicó el profesor Salomón.

Número del día: 2768.

Recomendación: El incienso lluvia de plata y el velón abre caminos.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Piense mucho antes de actuar, no se deje llevar del impulso, porque este lo puede llevar a ser violento o exagerado y una mala decisión puede resultar en una mala vida. Debe aprender a analizar y planificar para que las cosas en su vida le salgan mejor.

Número del día: 0188.

Recomendación: El agua direccionada antiestrés y el velón de siete potencias.

Cáncer (Del 21 de junio al 22 de julio)

Tiene una condición de presencia y de firmeza, pero debe creerlo primero. Debe estar seguro de sus capacidades y de lo que sabe, porque de lo contrario no va a lograr nada. Tiene que asumir que va a triunfar y va a cumplir todo lo que se ha propuesto.

Número del día: 2358.

Recomendación: El cóctel de poder y el incienso de citronela.

Escorpión (Del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Debe asumir los retos que la vida le tiene preparados, pues de no hacerlo no sabrá si la recompensa es buena, no se quede con la duda. Es una persona inteligente y creativa, pero no se debe quedar en la mediocridad. Inténtelo, tome riesgos.

Número del día: 7417.

Recomendación: El agua direccionada antiestrés y el velón de siete potencias.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Usted tiene poder, debe saber como administrarlo, no debe regalarlo, pero tiene que aprender a ayudar otras personas. No deje que se le suba el ego, pues eso no le servirá de nada. Recuerde, quién no sirve para servir, no sirve para vivir.

Número del día: 6834.

Recomendación: El agua direccionada del éxito y los linos.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Vienen grandes triunfos para usted en salud, dinero y en amor. Todo lo que proyecte se volverá realidad. De ahora en adelante se le abrirán muchas puertas que le depararán éxito en su vida.

Número del día: 4556.

Recomendación: La champaña y la crema captando dinero.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Debe tomar decisiones rápidas, no piense tanto las cosas porque otras personas se le pueden adelantar. Próximamente, estará firmando documentos, posiblemente relacionados con finca raíz.

Número del día: 2034.

Recomendación: El vencedor y el incienso de canela.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Próximamente, tendrá mucha estabilidad, mueva las energías en su vida, haga cambios, debe renovarse, pensar diferente e imagínese con más cosas de las que tiene. Recuerde decretar todo lo que desea y esto traerá lo mejor en su vida.