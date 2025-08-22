Crimen e inseguridad cuestan US$261 mil millones en Américas: líderes buscan anticipar riesgos

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el crimen y la violencia le cuestan cada año a la región más de US$ 261 mil millones, el equivalente al 3,55% del PIB, una cifra que duplica los costos de los países desarrollados y que representa un obstáculo para la inversión y el desarrollo sostenible.

En Colombia, según afirman voceros del congreso de seguridad de las Américas, la situación no es menos alarmante, ya que ciberataques generan pérdidas superiores a $7 billones de pesos anuales, principalmente por fraudes digitales y ransomware, con un impacto cercano a $1.000 millones en promedio por empresa atacada.

Esto ha convertido a la ciberseguridad en un factor clave para garantizar la estabilidad del sector productivo y atraer inversión extranjera.

Ante este panorama, del 28 al 30 de agosto, Panamá será sede del 1er Congreso de Seguridad de las Américas, organizado por el Consejo Nacional de Seguridad Privada y FECOLSEP.

El encuentro internacional reunirá a más de 500 líderes políticos, altos mandos militares, empresarios y expertos en seguridad de distintos países, con el objetivo de anticipar los riesgos que amenazan la estabilidad de la región.

“El Congreso busca abrir un diálogo entre gobiernos, empresas y sociedad civil para construir un modelo de seguridad integral y humano, basado en la cooperación, la tecnología y el respeto por los derechos fundamentales”, afirmó César Rodríguez, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada.

Durante tres días, se desarrollarán ponencias, paneles internacionales, conversatorios temáticos y espacios de networking estratégico. Entre los temas a tratar están:

• Impacto económico de la inseguridad en la competitividad e inversión extranjera.

• Cibercrimen y protección de infraestructuras críticas.

• Neuroseguridad e inteligencia artificial aplicada al delito.

• Migración, cambio climático y crimen organizado transnacional.

• Innovaciones tecnológicas en vigilancia y gestión de riesgos empresariales.

“Solo los ciberataques generan pérdidas por más de 7 billones de pesos al año, con impuestos cercanos a mil millones de pesos por empresas en promedio.

Esto hace que la ciberseguridad sea un factor decisivo no solo para proteger a los ciudadanos, sino también para atraer la inversión extranjera y garantizar la sostenibilidad de nuestras economías”, afirmó a Caracol Radio Joe Quesada, director ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Privada.

La seguridad, según los organizadores del evento, dejó de ser un asunto exclusivo de las fuerzas públicas y se ha convertido en un factor decisivo en la confianza de inversionistas internacionales, la proyección global de los países y la estabilidad de sus economías.