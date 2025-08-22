Colombiana Polite abrirá las pasarelas de Ibagué, Negocios & Moda 2025: conozca todos los detalles

Colombia

Del 27 al 30 de agosto, la capital del Tolima se vestirá de talento y creatividad con la realización de la feria Ibagué, Negocios & Moda 2025, que dará inicio con la pasarela inaugural de la prestigiosa firma Colombiana Polite.

La programación iniciará el miércoles 27 de agosto con el desfile inaugural, para continuar el 28 y 29 de agosto con ocho desfiles en la Gran Pasarela, en los que participarán marcas consolidadas, dos diseñadores invitados nacionales y seis talentos emergentes que hicieron parte de la Asistencia Técnica en Elaboración y Diseño de Colecciones.

A esto se sumará la Pasarela Académica y la Pasarela al Aire Libre, esta última con acceso gratuito y abierta al público, que se desarrollará en la plazoleta principal de Multicentro en horas de la tarde de los días de feria y también el sábado 30 de agosto.

Este año, la feria proyecta 13.100 millones de pesos en negocios, la llegada de más de 15.000 visitantes, y una Rueda de Negocios con 200 compradores, 350 oferentes y 750 citas comerciales programadas, con la participación de actores provenientes de diferentes regiones del país y del exterior.

Previo a la zona de la Gran Pasarela, los visitantes encontrarán la Muestra Comercial del 28 al 30 de agosto, un espacio con aproximadamente 100 stands que ofrecerán ropa de marca propia, maquinaria y tecnología, insumos, bisutería, joyería, accesorios y complementos de vestuario, así como una variada oferta institucional.

La secretaria de Desarrollo Económico del Tolima, Yolanda Nasayo, resaltó el impacto de la feria en la economía regional y su papel como vitrina para el talento local y nacional.

“Desde la Gobernación del Tolima trabajamos articuladamente con actores públicos y privados para que esta feria siga posicionándose como un referente nacional. Ibagué, Negocios & Moda es una muestra de que en el Tolima hay creatividad, calidad y visión empresarial para competir en los mercados globales y aportar al crecimiento sostenible del sector moda”, señaló.

Por su parte, Julio Mendoza, director de Cormoda, destacó la diversidad de propuestas y el esfuerzo organizativo que hay detrás del evento.

“Ibagué, Negocios & Moda llega a sus 15 años como artífice de un proceso de transformación productiva, pasando de representar un sector maquilador a uno innovador, con propuestas avanzadas en diseño, desarrollo de marca y competitivo en el mercado nacional”. afirmó.

“Hoy somos una importante feria de moda regional, vanguardista, referente en el panorama nacional con marcas premium que atienden mercados internacionales y marcas urbanas muy posicionadas en el ámbito nacional, productores de paquete completo diseñadores de accesorios y complementos del vestuario, y esto es lo que veremos en las pasarelas, en la rueda de negocios y la exposición 2025”, añadió Mendoza.