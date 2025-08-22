Asobolsa hizo llamado a “construir desde lo técnico y estratégico”

Cartagena

En el marco del Congreso Regional nuam Asobolsa , Shenny González, presidente del Gremio hizo un llamado a construir desde lo técnico y lo estratégico un ecosistema bursátil que responda a las nuevas realidades, potencie el crecimiento empresarial y conecte mejor a inversionistas, emisores y ciudadanos. El objetivo: poner al servicio de la región un mercado más sólido, más transparente y, sobre todo, más cercano.

Shenny González, aseguró que es posible crecer con solidez, visión y disciplinatiempo que resaltó las cifras del sector, según las cuales, a junio de 2025, los activos de las 13 firmas agremiadas alcanzaron los 9,7 billones de pesos, más del doble frente al año anterior y 146 % por encima del nivel registrado en 2023.

Las utilidades sumaron 160 mil millones de pesos, con incrementos del 15 % y 50 % frente a 2024 y 2023, respectivamente, y el ROE se mantiene en un sólido 25 %, muy por encima del 19,5 % de hace apenas dos años. Estos resultados reflejan la adaptación a nuevas realidades y el liderazgo apoyado en inteligencia, tecnología, profesionalismo y confianza.

El sector enfrenta una coyuntura única para transformar y diversificar el mercado, ampliar la inclusión financiera, que más empresas lleguen al mercado en búsqueda de alternativas de financiación y consolidar a Colombia como destino atractivo para el capital local e internacional , puntualizó González.

En un paso decisivo hacia la integración regional, Asobolsa firmó dos memorandos de entendimiento con Chile y Perú, acuerdos que consolidan compromisos concretos para fortalecer la cooperación técnica, el intercambio de información y la adopción de mejores prácticas entre las industrias de los tres países.

Asobolsa: El mercado de capitales acelera su dinamismo

El mercado de capitales colombiano vive un período de notable dinamismo: el número de personas que realizaron al menos una operación pasó de poco más de 27.000 en 2020 a más de 80.000 en el primer semestre de 2025.

Así lo destacó Asobolsa, gremio que agrupa a las sociedades comisionistas de bolsa, al presentar los avances de un mercado cada vez más activo, incluyente y cercano a los ciudadanos.

“Invertir no es un privilegio de pocos, es una herramienta para que más colombianos puedan construir su futuro con libertad, proteger su patrimonio y aportar al desarrollo del país”, afirmó Shenny González, presidente de Asobolsa.

El dinamismo también se refleja en los fondos de inversión colectiva administrados por las sociedades comisionistas de bolsa, que superaron los 448.000 participantes en junio de 2025, un 26,4% más que un año atrás.

Otra de las cifras que respaldan este dinamismo es el de los segmentos de renta variable, renta fija y derivados que han registrado, en el último año, crecimientos en su negociación del 64%, 39% y 7% respectivamente.

Las plataformas digitales, por su parte, han impulsado un aumento significativo en la actividad: el valor promedio diario de negociación creció 77% frente a 2024 y el número de operaciones promedio diarias aumentó 72%.