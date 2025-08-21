MinAmbiente solicita acompañamiento para proyectos de regalías del sector ambiental

La Ministra de Ambiente (E) Irene Vélez radicó una solicitud a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República con el fin de contar con el acompañamiento preventivo de la entidad, en la ejecución de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías en el sector ambiental.

La petición se da con el fin de realizar la identificación temprana de riesgos, la generación de alertas y la promoción de prácticas de integridad que eviten situaciones de corrupción e ineficiencia administrativa.

“Queremos asegurarnos de manera preventiva que lo que se ha asignado se ha hecho de la manera adecuada y que, en adelante, esos proyectos van a cumplir con lo que se han propuesto. No es mentira y no es una especulación que el sistema de regalías durante décadas ha tenido muchas críticas respecto a la transparencia y fenómenos de corrupción que se han dado en diferentes regiones”, indicó la Ministra de Ambiente (e) Irene Vélez.

Asegura que el acompañamiento de la Secretaría de transparencia, contribuirá, además, a garantizar el impacto de las inversiones y a asegurar que los recursos lleguen efectivamente a los territorios y comunidades que más lo requieren.

“Lo que queremos en este momento es prevenir que eso (corrupción), vuelva a pasar, por eso precisamente es un ejercicio que es para cuidar los recursos públicos”, concluyó la ministra.