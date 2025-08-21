Horóscopo de HOY, 21 de agosto, del Profesor Salomón: Es día de limpiar un lugar importante en casa

La fecha del día de hoy, 21, representa salud, dinero y amor. Para quienes nacieron en esta fecha, personas llenas de fe, esperanza y caridad, deben poner un poco de canela café en sus zapatos y el número recomendado para el día de hoy es el 7840.

En días recientes, el profesor Salomón ha recomendado realizar limpiezas en diferentes sitios del hogar con jabón azul, pues para el día de hoy, le corresponde la limpieza de la cocina. Recuerde que es tiempo de transformar y limpiar tanto sus pensamientos como su vida.

La recomendación de hoy, es eliminar todo lo que no está en buen estado, se deben eliminar los trastes viejos, las ollas torcidas, platos rotos, y pocillos dañados, así lo que quede sea poco, pero que esté bueno y que sirva.

El código sagrado es el 1133 para protección y la fruta del día, es el durazno, pero recuerde sembrar la semilla.

Le podría interesar: Predicciones de agosto del tarot sobre el amor para cada signo del zodiaco

Horóscopo del día 21 de agosto

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Para el día de hoy, la justicia estará presente en su vida. Debe prestarle particular atención a su parte emocional y controlar sus comportamientos para que todo pueda salir bien. Esté muy atento, pues le llegarán nuevas oportunidades en el ámbito laboral y las cosas irán de mejor en mejor.

Número del día: 4790.

Recomendación: El kit del trabajo.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Debe buscar un equilibrio en su trabajo y buscar maneras de mejorar para no caer en la mediocridad. En cuanto al amor, debe tener mucho cuidado de no dejarse guiar por los celos, ya que no es lo más apropiado en este momento y pueden jugarle una mala pasada. Laboralmente, debe asociarse o aliarse con personas que le propongan negocios interesantes para salir adelante.

Número del día: 2368.

Recomendación: El kit de suerte rápida.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Prontamente, recibirá una gran bendición, todos esos proyectos que lo estaban trasnochando, saldrán muy bien. Le llegará un dinero extra que le traerá calma y satisfacción.

Número del día: 2350.

Recomendación: El vencedor y el agua direccionada al éxito.

Cáncer (Del 21 de junio al 22 de julio)

En su trabajo, emprendimiento o negocio tendrá mucha estabilidad. Le llegará una propuesta que no esperaba, pero tendrá que pensar muy bien qué decisión tomar. En el amor llegará una gran bendición que traerá felicidad.

Número del día: 7850.

Recomendación: La crema captando dinero y el siete machos.

Escorpión (Del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Debe tener cuidado con los ataques psíquicos, debe realizarse blindajes de protección, pues de no hacerlo podría tener problemas emocionales y económicos.

Número del día: 4048.

Recomendación: El velón tumba trabajo.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Así las cosas que desea no salgan como quiere, debe continuar luchando por ellas, tenga cuidado con su sueño, no deje que los malestares le perturben su descanso. Tendrá un viaje inesperado que disfrutará de manera especial

Número del día: 2177.

Recomendación: El perfume de los 45 elementos y el incienso de citronela.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Debe ser muy organizado con las cosas importantes de su vida, para cumplir con todos los asuntos en los que tiene compromisos. Le llegarán proyectos relacionados con la compra de una propiedad, posiblemente finca raíz, no lo piense dos veces. El amor aparecerá en tu vida

Número del día: 2790.

Recomendación: La casa de Santa Marta y el agua direccionada antiestrés.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Vendrán grandes bendiciones, le llegará un dinero que ha estado esperando y algo relacionado con juegos de azar le favorecerá. Tendrá que controlar su mal genio, pues debe llevar las cosas con calma.

Número del día: 9842.

Recomendación: El agua de azar y el coctel de poder.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Vas a poder cumplir con deudas que tienes pendiente, si le deben dinero, también se lo devolverán. Este mes le traerá estabilidad y tranquilidad, pero tenga cuidado con los chismes, no los reciba ni los fomente.

Número del día: 5098.

Recomendación: El baño liga del dólar y los vinos.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Las cosas que realice le traerán grandes bendiciones, lo que resta del mes le traerá estabilidad y brillo. Sin embargo, debe esforzarse para que las cosas pasen. Tenga cuidado de su salud, especialmente la vista y la parte digestiva.

Número del día: 4988.

Recomendación: El velón lluvia de oro y las gotas milagrosas de Santa Marta.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Si esperaba dinero le va a llegar, pero debe saber administrarlo e invertirlo para construir un camino hacia el éxito que desea. Tendrá mucha actividad para lo que resta de año, pero todo ese movimiento será recompensado

Número del día: 9934.

Recomendación: El velón de las siete potencias y la crema de ámbar.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Es el momento de realizar cambios en su vida y buscar opciones. Tenga cuidado con su salud, especialmente relacionado con la espalda, pies y rodillas. Algo relacionado con vivienda llegará a su vida, puede ser una compra o venta, como también reformas, en cualquier caso, le será favorable.

Número del día: 1234.

Recomendación: Las 33 mieles de la prosperidad y la casa de Santa Marta.

Otras noticias: Fortuna, amor o salud: Predicciones para cada signo del zodiaco en el año de la serpiente 2025