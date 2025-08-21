Disidencias obligan a comunidades a movilizarse para exigir continuidad de mesas de diálogo

El alcalde de Mesetas, Meta, Camilo Antonio Pulgarín, emitió un comunicado dirigido al Gobierno Nacional y a distintas entidades de control, solicitando acciones inmediatas para salvaguardar la vida e integridad de los presidentes y afiliados de las Juntas de Acción Comunal (JAC) del municipio, quienes están siendo objeto de amenazas y constreñimiento por parte de las disidencias de las FARC.

De acuerdo con el alcalde, el pasado 31 de julio integrantes del Frente “Ever Castro”, bajo el mando de alias Caliche y Edinson Suárez, obligaron a más de 70 presidentes de JAC a asistir a una reunión en la vereda Manasitas, jurisdicción de La Julia (Uribe, Meta).

En la cita, los líderes comunales afirmaron que recibieron la instrucción de convocar a sus comunidades para movilizarse el 21 de agosto hacia los Llanos del Yarí, con el fin de exigir la continuidad de las mesas de diálogo entre el Gobierno y las disidencias.

“Los puntos son Mesetas, Parque Central, 229 personas se recogen ahí, Enteaderos 17 personas, Peñas 79 personas, Pajasos 17 personas, Muribat 36 personas y Puerto Nariño 78 personas. Estaremos saliendo simultáneamente todos a las 5 de la mañana”, afirma una líder comunal en un audio conocido por inteligencia.

El mandatario municipal denunció que esta convocatoria no constituye un ejercicio democrático, sino una imposición violenta respaldada por amenazas de muerte, desplazamientos forzados y represalias en caso de incumplimiento.

Incluso, se conocieron panfletos firmados por los cabecillas del grupo armado donde se ordena la asistencia obligatoria.

El alcalde Pulgarín advirtió que la comunidad campesina de Mesetas, que depende en su mayoría de la agricultura, se encuentra en una situación de vulnerabilidad y sin garantías de protección debido al control territorial que están ejerciendo los armados ilegales.

En el documento, el alcalde solicitó que se activen de manera inmediata mecanismos de protección colectiva e individual, se refuercen las acciones de la Fuerza Pública para evitar desplazamientos forzados, y se garantice la difusión nacional de los hechos.

Asimismo, el alcalde enfatizó que, pese a los procesos de diálogo, las disidencias continúan cometiendo homicidios, extorsiones, atentados y actividades ligadas al narcotráfico, lo que contradice cualquier compromiso de paz.

“Se requiere que el Estado adopte, sin dilación, las medidas necesarias para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de esta población, así como su derecho a no ser obligados a participar en acciones políticas o movilizaciones contrarias a su voluntad y además ilegales”, concluyó Pulgarín en el oficio.