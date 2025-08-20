Veolia revela las obras claves para fortalecer acueducto y alcantarillado en Montería

El gerente de Veolia en Montería, Uriel García, durante una rueda de prensa ofrecida el martes, 19 de agosto, reveló los proyectos que avanzan para fortalecer los sistemas de acueducto y alcantarillado en toda la ciudad.

García ofreció detalles sobre tres grandes proyectos que serán de impacto para la ciudad: ampliación de la planta de tratamiento en Sierra Chiquita, la construcción de dos nuevos tanques de almacenamiento de agua y la ampliación de las redes para poder llegar con el servicio las 24 horas del día a todas las comunidades.

Una de las obras más innovadoras será la construcción de un tanque que tendrá capacidad para 5.800 metros cúbicos de agua. Este proyecto estaba paralizado desde hace años porque no contaban con el aval del Ministerio de Defensa, debido a que la obra se levantará en predios que están bajo su dominio.

El gerente de Veolia explicó que una vez logrado este requisito, avanzarán ahora con la gestión del permiso de la Corporación Ambiental de los Valles del Sinú y el San Jorge (CVS) para iniciar próximamente con la construcción del taque que será elaborado en acero reforzado y cerámico.

A la par también avanzan con la construcción de un nuevo módulo en Sierra Chiquita que permitirá añadir 300 litros por segundo a la capacidad de tratamiento. Esto mejorará la prestación del servicio para los usuarios del sur de la ciudad y la obra estaría operativa en octubre.

El gerente abordó un tema fundamental como lo es la extensión de 3.5 kilómetros de tubería de 24 pulgadas que atravesará desde el sector El Laguito hasta Santa Bárbara, con el objetivo de mejorar el servicio y que impacte a todos los sectores del sur y suroriente de Montería.

Al centrar la mirada en la zona rural, donde se desarrollan obras para que la gente se sienta atendida, el gerente referenció la ampliación de planta de Mocarí como un nuevo reto de aumentar en un 50% la capacidad de la planta de Garzones.