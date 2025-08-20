“No hay ningún acuerdo militar”: Benedetti sobre zona binacional entre Colombia y Venezuela

Colombia

En medio de un debate de control político en la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Cámara de Representantes por la conformación de la zona binacional entre Colombia y Venezuela, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que no hay ningún acuerdo militar entre ambos países.

“Aquí no hay ningún acuerdo militar, ni de ceder terreno, ni siquiera de cooperación conjunta militar. No hay absolutamente rastro de que haya evidencia de que eso suceda como algunas personas en los medios de opinión salieron a decir que era que se estaba entregando territorio o que se estaba hablando de una cooperación militar o algo más, que era para enfrentar a una supuesta invasión que pueda hacer Estados Unidos”.

De hecho, explicó Benedetti que aunque sí se intentó hacer una alianza por vía marítima, esta fracasó. Aseguró el ministro del Interior que nunca hubo reunión entre ambos ejércitos.

“Se ha querido hacer algo conjunto con el gobierno de Venezuela, pero eso ha fracasado. Hace como un año, o en enero o febrero, hubo una iniciativa para que se reunieran las cúpulas y no llegaron los de la Fuerza Pública de Venezuela. O sea que ese intento nunca funcionó”.

¿Qué incluye el acuerdo binacional con Venezuela?

El viceministro de Comercio, Luis Felipe Quintero, mencionó que esta zona binacional con Venezuela busca fortalecer el comercio bilateral, el turismo y también generar empleo en las fronteras entre ambos países.

“En temas de turismo, se busca fortalecer el turismo fronterizo y, particularmente, el turismo comunitario en Canaima. Y en temas de desarrollo empresarial, lo que recoge son los temas de buscar el desarrollo de la economía popular, que es una de las banderas de comercio, industria y turismo y de la administración actual”.