En Pasto está el primer laboratorio de realidad mixta del sur de Colombia

Pasto - Nariño

La Universidad Cooperativa de Colombia campus Pasto presentó un importante avance tecnológico para la educación en el sur del país con la inauguración del primer Laboratorio de Realidad Mixta en Nariño.

Se trata de un espacio innovador que integra realidad virtual, realidad aumentada e inteligencia artificial, con lo que se busca transformar los procesos de formación académica, especialmente en las áreas de salud e ingeniería.

“Hoy, estamos inaugurando el primer laboratorio de realidad virtual mixta para medicina en Nariño. Son ambientes donde se articula la realidad virtual con la aumentada para generar escenarios de aprendizaje que permitirán a nuestros estudiantes desarrollar competencias muy avanzadas, aplicables en escenarios reales de docencia y servicio”. Señaló el director del campus, Víctor Hugo Villota.

El proyecto fue desarrollado con la asesoría de la Universidad de Stanford en California, institución pionera en estas tecnologías, sin embargo, parte del software implementado fue diseñado por estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Software en colaboración con Medicina, lo que garantiza apropiación local del conocimiento.

La inauguración se realizó en el marco de la segunda Jornada de Innovación en Salud y contó con el acompañamiento de hospitales y clínicas del departamento, destacando que esta tecnología permitirá simular escenarios clínicos de alta complejidad, como urgencias y cirugías, lo que fortalece la seguridad del paciente, mejora la capacidad diagnóstica y acelera el aprendizaje de los futuros profesionales.

“Vamos a potenciarlo con los demás programas del campus. Hoy también presentamos un proyecto de telemedicina en Putumayo, con una inversión de 5 mil millones de pesos, que aplica estas tecnologías en comunidades indígenas alejadas. Esto abre enormes oportunidades de investigación, innovación y servicios para toda la región”. Agregó el director del campus.