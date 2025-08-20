Cartagena

Hombre fue ultimado a disparos dentro de un vehículo en Cartagena

La víctima fatal no registra antecedentes judiciales

Captura de video

Captura de video

En el barrio Olaya Herrera, sector San José Obrero, se presentó el homicidio de Jhonny Alexis Amiriles Castillo de 46 años, quien presentó heridas por arma de fuego, falleciendo en el lugar de los hechos.

Según testigos, el hoy occiso se encontraba al interior de un vehículo, cuando un sicario se acerca y realiza los seis disparos huyendo del lugar de los hechos en una motocicleta.

La inspección técnica a cadáver, fue realizada por unidades de la SIJIN. El hoy difunto no reporta antecedentes judiciales.

