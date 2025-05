Jovenel Moïse: juicio a cinco implicados en el magnicidio se aplaza a 2026

Una jueza del Distrito del Sur de Florida aplazó a marzo de 2026 el juicio a cinco implicados en el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse, cometido en julio de 2021, ante la revisión de gran cantidad de evidencia y la dificultad para recoger los testimonios de mercenarios involucrados en el caso.

El récord judicial, al que accedió la agencia EFE, muestra que el 19 de mayo la Corte “concedió la moción para continuar el juicio el 9 de marzo de 2026” tras una petición de la defensa del acusado Arcangel Pretel Ortiz (colombiano), que argumentó que “solo ha revisado aproximadamente el 25 %” de la evidencia presentada por el Gobierno.

“Para mostrarle a la Corte un ejemplo granular del volumen del descubrimiento, solo una carpeta en ‘Production 17’ tiene docenas de horas de grabaciones de audio o video de individuos que probablemente serán testigos en el juicio”, argumentó la defensa.

La petición para postergar el juicio también la avalaron los acusados James Solages (haitiano-estadounidense), Antonio Intriago (venezolano-estadounidense) y Walter Veintemilla (ecuatoriano), aunque el pastor haitiano-estadounidense Christian Sanon se opuso.

¿Por qué el juicio es en Florida y no en Haití?

El juicio en Miami es uno de los más esperados sobre el magnicidio de Moïse, torturado y asesinado el 7 de julio de 2021 en su residencia privada del sector capitalino de Pétion-ville por un grupo de mercenarios, 17 de ellos colombianos.

Documentos judiciales exhiben que, entre febrero y julio de 2021, el sur de Florida “sirvió como lugar central para planificar y financiar el complot para derrocar al presidente Moïse y reemplazarlo con alguien que sirviera a los objetivos políticos e intereses financieros de los conspiradores”.

Más de 50 personas están inculpadas en relación con este caso, entre ellas la viuda del presidente, Martine Moïse, y 17 colombianos detenidos, principalmente exmilitares del país suramericano, y algunos que afirman haber recibido contratos para misiones de seguridad privada, sin conocer el objetivo final.

No es el primer retraso en el juicio

En este contexto, el juicio en Miami también se ha retrasado porque la defensa de los acusados ha tenido dificultades en recoger declaraciones de algunos de los colombianos detenidos en Haití por la violencia de las bandas y la crisis política en el país.

Por ello, la jueza Jacqueline Becerra autorizó recoger los testimonios de forma virtual.

“Aunque las dificultades de viajar a Haití para recolectar estos testimonios no deben subestimarse, no parece que haya razón por la que estas declaraciones no puedan ocurrir por videollamada”, indicó en un fallo el 22 de mayo.

Desde el asesinato de Moise, la crisis de Haití se ha agudizado, con más de 5.600 muertes en 2024 por la violencia de las bandas armadas, según la ONU, pues estos grupos controlan cerca del 85 % del área metropolitana de Puerto Príncipe, la capital.