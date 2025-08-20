Guerrillera del ELN denuncia abusos sexuales y abortos forzados

Un video que llegó a manos de los altos mandos militares, prendió las alarmas sobre graves violaciones a los derechos humanos que estarían sucediendo dentro del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en contra de las mujeres que hacen parte de ese grupo guerrillero.

En la grabación, una mujer identificada como integrante del Frente de Guerra Oriental denunció, entre lágrimas, abusos sexuales contra las combatientes y abortos forzados ordenados por mandos medios de esa estructura.

“Nos están abusando, los mandos medios abusan de nosotras y si quedamos preñadas nos obligan a botar a nuestros bebés. Hace unos días me sacaron a mi hijito y eso me tiene muy mal”, afirmó la guerrillera en su testimonio, sollozando y con la voz entrecortada.

Señalamientos contra la comandancia

En su declaración, la mujer acusó directamente al comandante conocido como “Sendales”, a quien señaló de silenciar las denuncias, aislar a las mujeres y restringir la comunicación con sus familias. Lo que muestra que los abusos no son solo de los guerrilleros hacia la fuerza pública o la población civil, sino también entre ellos mismos.

“No le importa, no hace sino callarnos la voz, quiere hacer todo como a él se le dé la gana, no escucha a nadie y nos quieren quitar los teléfonos”, aseguró.

¿Llamado de auxilio a las autoridades?

La combatiente afirmó que recurría a esa herramienta para enviar un mensaje al Comando Central del ELN (COCE) y al Frente de Guerra Oriental, pidiendo medidas urgentes para frenar lo que calificó como una “tragedia humanitaria” dentro de los campamentos de esa guerrilla.

No obstante, analistas en defensa y conflicto armado, afirman que se puede tratar también de un llamado de auxilio para las autoridades y la fuerza pública también, para que la ayude en su rescate.

“Siento que es la única alternativa que tengo para salvarle la vida a más de una mujer que se encuentra conmigo, e incluso a la mía misma”, afirmó la mujer.

Contexto de denuncias frente a este tipo de casos

En reiteradas ocasiones, organismos de derechos humanos han documentado reiteradamente el reclutamiento forzado de menores, abusos sexuales y violencia de género en grupos armados ilegales, una práctica que se constituye como un crimen de guerra y lesa humanidad.

De momento, ni el ELN ni sus voceros han emitido un pronunciamiento sobre este video.