El Concejo de Bogotá alerta posible colapso de basuras ante negativa de la CRA en modelo de aseo

Bogotá D.C

Tras conocerse por segunda vez la negación de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) al esquema de recolección de basura propuesto por la Alcaldía de Bogotá , concejales expresaron su profunda preocupación ante el riesgo de aseo y salud pública.

Por el Centro Democrático, la concejala Diana Diago ha sido una de las mayores opositoras a la gestión de la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Consuelo Ordóñez , por lo que pide su renuncia.

“Debe dejar el cargo de inmediato. La solicitud de Bogotá fue negada, esencialmente, por estar mal fundamentada y por un pésimo trabajo técnico", exigió Diago.

Una de las razones por las que la CRA ratificó la negación al nuevo esquema de aseo es porque se estructuró mal el modelo financiero y no se cumplieron con algunos requisitos técnicos.

Leandro Castellanos, por el Partido Alianza Verde, también ha pedido la cabeza de la directora porque su gestión ha hecho que la ciudad esté al borde de una emergencia sanitaria por basuras.

“Queremos saber ¿cuál es el plan de contingencia que se tiene hoy? Queremos saber ¿qué piensa el alcalde Carlos Fernando Galán? , si quiere continuar o no con la doctora Consuelo. Yo creo que aunque ha pasado mucho tiempo nunca es tarde para recomponer y este es el momento preciso“, expresó Castellanos a quien le preocupa también una posible urgencia manifiesta ya que el contrato vence el próximo 12 de febrero de 2026.

Daniel Briceño asegura que la decisión de la CRA significa que Bogotá se quedaría sin un esquema definido de aseo y recolección de basuras a partir de febrero-marzo de 2026.

“La ciudad tiene una incertidumbre en la que no se sabe qué va a pasar con los operadores, ni con el esquema a partir del próximo año, si vamos a un sistema de libre competencia, o si realmente la administración va a tomar cualquier otra decisión”, indicó el concejal.

Desde la otra orilla política, el concejal José Cuesta, alertó que “en estos momentos Bogotá está al borde del colapso de las basuras y muy probablemente se va a producir la hecatombe que se iniciará exactamente el 12 de febrero del año 26″.