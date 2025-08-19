Precandidatos del Pacto Histórico piden claridad en reglas del juego para consulta de octubre

Colombia

Algunos precandidatos presidenciales del Pacto Histórico han advertido que no se están cumpliendo las reglas pactadas para la realización de la consulta interna del próximo mes de octubre.

Según dijo la exministra y precandidata Susana Muhamad, la táctica electoral no puede estar por encima de los derechos de participación política, por lo que también hizo un llamado a los demás precandidatos y militantes de la colectividad a entablar soluciones.

“Hay un mensaje muy importante a la dirección, su principal rol es generar garantías. No podemos poner la táctica electoral por encima de los derechos de participación política, la situación debemos resolverla porque hay que garantizar la unidad del Pacto Histórico”.

A su vez, el exdirector de prosperidad social y también precandidato del pacto histórico, Gustavo Bolívar, advirtió que las directivas de Colombia Humana cambiaron uno de los artículos de los estatutos para favorecer a sus candidaturas. Hizo un llamado al juego limpio.

“El juego limpio en las consultas es clave para no dividir el pacto histórico. Tenemos que hacer una campaña no del que más grita, sino del que más propone. La trampa, la mentira, el abuso de poder y el fuego, amigo, pueden acabar con un partido que inclusive aún no ha nacido”.

A propósito hemos consultado con otros precandidatos del Pacto Histórico frente a estas advertencias y hasta el momento no se han pronunciado.

Susana Muhamad convoca a debate a precandidatos del Pacto

Sobre esto también, la precandidata Susana Muhamad ya convocó a los demás precandidatos del Pacto Histórico para tener un debate previo a la consulta interna del próximo 26 de octubre.

“Bajo el lema de la transparencia, la iniciativa no solo promueve sus propuestas, sino que también emite un llamado directo a los demás aspirantes del Pacto Histórico para que se unan a una serie de debates públicos y programáticos, con un mensaje cargado de expectativa llamado ¡Hagamos el debate!”.