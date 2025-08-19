Policía reportó 19 personas capturadas en Bolívar por varios delitos

En el marco del Plan Bolívar Seguro y en Paz, la Policía Nacional en Bolívar desplegó diferentes operativos de prevención y control en toda la jurisdicción, con el ánimo de acompañar a propios y turistas durante la celebración del puente festivo de la Asunción de la Virgen, brindando seguridad y velando por la convivencia.

Para que esta fecha especial transcurriera en completa normalidad, 513 uniformados entre hombres y mujeres de la Institución, estuvieron desplegados a lo largo y ancho del departamento dedicados de manera exclusiva, a apoyar y trabajar en múltiples planes, enfocados principalmente para prevenir el homicidio, lesiones personales, violencia intrafamiliar y el hurto.

Capturas

Como resultados de las actividades operativas, fueron capturadas 19 personas de las cuales 17 de ellas se realizaron en flagrancia y dos por orden judicial por la presunta comisión en delitos como: porte ilegal de armas de fuego, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, lesiones personales, hurto, concierto para delinquir y violencia intrafamiliar.

Estas detenciones se llevaron a cabo en los municipios de Arjona, San Jacinto, Talaigua Nuevo, Arjona, San Juan Nepomuceno y Magangué. Los capturados quedaron a disposición de la autoridad competente.

Convivencia Ciudadana

A través del Centro Automático de Despacho se recibieron un total de 62 llamadas, de las cuales 43 fueron por riñas asociadas a hechos de intolerancia y la ingesta desmedida de alcohol y 19 por perturbación a la tranquilidad ciudadana. Se realizaron 21 mediaciones policiales, sin embargo, fue necesario interponer 28 órdenes de comparendos por comportamientos contrarios al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Los comparendos fueron por irrespeto a las autoridades de Policía, desacatar o impedir la función u orden de policía, portar armas blancas, cortantes o semejantes en áreas comunes; reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas y portar sustancias prohibidas (estupefacientes) en espacios públicos.

Movilidad

En Seguridad Vial y Movilidad a cargo de la Seccional de Tránsito y Transporte, desde el viernes 15 de agosto a la fecha del 2025, se movilizaron un total de 71.309 vehículos por las carreteras de Bolívar.

“Para nosotros era imperante desbordar todas nuestras capacidades institucionales al territorio, y por ello se ordenó que todos los grupos operativos, más el personal que labora en la parte administrativa de la unidad, apoyaran algunos municipios que para nosotros están priorizados, como Arjona, Villanueva, Marialabaja, Calamar, San Juan Nepomuceno, El Carmen de Bolívar y Magangué. Con este personal, logramos desplegar planes focalizados que sin lugar a dudas dieron importantes resultados, no solo en la prevención del delito, sino también en el incremento de la operatividad”, manifestó el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante de la Policía de Bolívar.