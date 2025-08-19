Mindefensa por despliegue de EEUU en el Caribe: “se debe respetar la soberanía”

Colombia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció sobre la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y la presencia de buques norteamericanos en aguas del Caribe, en medio de los cuestionamientos sobre las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y el papel de Colombia en la región caribe.

“El mandato de Colombia es claro: proteger nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestra integridad territorial y el orden constitucional. Existen programas de cooperación entre naciones para combatir el crimen organizado transnacional, siempre respetando la soberanía”, aseguró el jefe de la cartera.

El ministro Sánchez explicó que la instrucción del presidente Gustavo Petro fue mantener las Fuerzas Militares y de Policía apegadas a la Constitución y a la ley, y que la colaboración internacional es importante a la hora de enfrentar amenazas comunes.

“El presidente ha dicho claramente que se requiere cooperación para combatir un mismo cáncer. Por ello es clave intercambiar información policial y de inteligencia, lo cual se hace a través de Interpol, que incluye a Venezuela y a todos los países miembros”, señaló.

Frente a la presencia de buques internacionales en el Caribe, el ministro subrayó que Colombia también mantiene capacidades en la zona y que la relación con países como Estados Unidos, Francia y los Países Bajos se ha desarrollado en ocasiones anteriores bajo el principio de respeto a la soberanía.

“El 67% de la incautación de cocaína se realiza en el mar. Este año llevamos un aumento del 14% frente al año pasado, con 618 toneladas decomisadas, equivalentes a más de 1.500 millones de dosis. Estos resultados se deben, en gran medida, a la cooperación internacional”, precisó el jefe de la cartera de Defensa.

El ministro dijo que las definiciones de política exterior y posiciones geopolíticas corresponden al presidente de la República y a la Cancillería, mientras que la misión del sector defensa es garantizar la seguridad nacional en coordinación con los aliados estratégicos.