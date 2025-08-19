Horóscopo del profesor Salomón HOY 19 de agosto: se viene un nuevo trabajo para Géminis y Leo

El profesor Salomón, experto en la lectura del horóscopo, asegura cosas importantes para fasdvarios signos del zodiaco en aspectos relacionados al trabajo y las riquezas. Mientras que otros que van a tener estabilidad en la salud y el amor.

Algunos de los nacidos bajo los signos de Géminis, Aries o Leo recibirán una buena oportunidad laboral. También hay quienes podrán ganar el chance o un juego de azar, pero esto no significa que deje de lado el trabajo por irse a viajar.

Por otra parte, el número 19 distingue a las personas estrictas y perfeccionistas, por lo que suelen ser un temperamento fuerte. Sin embargo, también son confiables y responsables. Además, se recomienda colocar saumerio o incienso en la casa, lo ideal es dejar palo santo o salvia para limpiarse en este nuevo día.

El número de la suerte para este martes 19 de agosto es el 3398, y el color es el blanco.

Horóscopo de hoy

Géminis

Todo va a empezar a fluir de forma maravillosa. Se viene la firma de documentos importantes para esta semana, así como la confirmación de un nuevo trabajo y de dinero que necesitaba; por lo tanto, va a haber mucha actividad cargada de mucha bendición.

Número de la suerte: 2798

Libra

Habrá una semana buena con mejoras en lo económico. En el amor, pasará un momento para estabilizar su relación o para encontrar aquella que tanto viene deseando. Vendrá algo relacionado con una vivienda, ya sea compra o remodelación, que traerá una gran bendición.

Número de la suerte: 3690

Acuario

Esta semana va a contar con abundancia. Es posible que se gane un chance o una rifa. La parte económica irá en ascenso por la aprobación de un préstamo o el ofrecimiento de dinero. También habrá una recuperación en su salud física y emocional. Si venía con algunos quebrantos, esto se estabilizará a su favor.

Número de la suerte: 5980

Cáncer

Es importante organizar y fortalecer la parte laboral; ya que no se trata de tener el trabajo, sino conservarlo y ser indispensable en su puesto. Recibirá buenas noticias en lo económico, y en el amor se viene una reconciliación o una nueva oportunidad a nivel emocional.

Número de la suerte: 2590

Escorpión

Las cosas en el amor se van a fortalecer y van a mejorar. Habrá una noticia desagradable sobre la salud de una persona conocida. Sin embargo, también se vendrán proyectos nuevos con personas que le ayuden a conseguir esa meta.

Número de la suerte: 2350

Piscis

Se viene mucho trabajo y mucha actividad en todo lo que realice, ya sea un viaje que le van a proponer o una sorpresa que va a recibir. También superará algunos quebrantos de salud y se verá mucho mejor.

Número de la suerte: 2794

Tauro

Tiene que hacer algunos cambios en el trabajo, en el amor o con los proyectos que va a realizar. Deje el mal humor y la desesperación, y tome las cosas con calma. Por último, podrá salir adelante con algunos documentos que tiene que firmar.

Número de la suerte: 3390

Virgo

Siga adelante con sus proyectos. Su inteligencia, creatividad y lucha le permitirá alcanzar lo que quiere. Llegarán tres cosas importantes al tiempo, tome las riendas y propóngase sacar esos proyectos adelante. Se viene una tristeza por una persona que la va a decepcionar, pero eso le ayudará a saber quiénes son sus amigos.

Número de la suerte: 0499

Capricornio

Llegará dinero en una cantidad más que suficiente. El amor se activa, mejora o aparece. Mientras que a nivel de salud las cosas van mejorando.

Número de la suerte: 0123

Aries

Debe solucionar, mejorar o fortalecer la parte emocional. También se viene una buena oportunidad laboral, en donde se desenvolverá muy bien. Por otra parte, las cosas mejorarán en el dinero con una estabilidad económica.

Número de la suerte: 2350

Leo

Se viene una nueva de papeles o documentos que representará estabilidad y firmeza. Hay personas que cambiarán de trabajo, lo que representará una mejor oportunidad laboral. Además, los juegos de azar estarán a su favor, pero eso no significa que deba poner su esperanza en ellos.

Número de la suerte: 2790

Sagitario

Luche más por las cosas que quieres. No se dé por vencido, es importante que siga remando hasta llegar a la orilla. Se viene un regalo o una sorpresa grande, pero debe dedicarse y luchar por ello.

Número de la suerte: 5816