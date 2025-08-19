Ejército responde a denuncia de la congresista Aida Quilcué sobre presunta intimidación de soldados

El comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo, se pronunció frente a la denuncia de la congresista Aida Quilcué, quien aseguró haber sido víctima de intimidación por parte de uniformados en el departamento del Huila.

“En este momento estamos haciendo las verificaciones que corresponden. Esa es una zona crítica; precisamente allí habíamos tenido un atentado contra un senador hace poco y por eso había tropas desplegadas en el sector”, explicó el general Cardozo.

Además, señaló que el caso será objeto de investigación, recalcando que lo fundamental es la labor que cumplen los militares en la región.

“Nuestros hombres están trabajando día y noche por preservar la seguridad de todos los colombianos, y en eso estamos concentrados. Los eventos que se puedan presentar en las vías serán materia de investigación, y estas nos dirán quién tiene o no la razón”, afirmó.

El comandante confirmó que, según la información preliminar, en el lugar señalado por la congresista sí había un puesto de control militar. “Eso es lo que tenemos que verificar”, puntualizó.

pic.twitter.com/fGTYG0q0eo — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 19, 2025

La senadora indígena Aida Quilcué aseguró que se trató de un hecho de intimidación en una carretera que conecta a los departamentos del Cauca y Huila.

Afirmó que al descender de su vehículo fue abordada por las tropas en motocicletas de forma abrupta.

“Soy Senadora de la República, aquí está mi credencial. ¿Por qué me siguen así?, si ustedes son los que me tienen que brindar seguridad. Yo sé cómo cuidan a los congresistas y yo siempre he sido objeto que me persigan en vez de ayudarme”.