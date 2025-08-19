Alerta por aumento de violencia sexual digital contra mujeres en Norte de Santander

Norte de Santander.

Defensores de derechos humanos en Norte de Santander advierten sobre la creciente violencia sexual que afecta a mujeres y niñas, tanto de manera presencial como a través de plataformas digitales.

Según Alejandra Vera, directora de la Corporación Mujer, Denuncia y Muévete, la región enfrenta un preocupante incremento de la explotación sexual, la violencia digital y la pornografía que involucra a menores de edad.

“Nos preocupa la cantidad de mujeres que están en esta violencia. Siguen operando en bandas criminales, en las esquinas, en las calles y en lugares reconocidos de explotación, mientras la institucionalidad omite y no atiende. No hay salida para las mujeres”, señaló Vera, quien enfatizó que la problemática no se limita a la prostitución presencial, sino que también incluye la explotación sexual virtual en plataformas como OnlyFans y otras redes sociales.

La directora de la organización hizo un llamado urgente a las autoridades locales y a la institucionalidad para implementar estrategias contundentes, con especial atención al centro de Cúcuta, donde se concentra gran parte de los casos reportados.

Según Vera, la falta de medidas efectivas ha permitido que estos delitos se fortalezcan, dejando a las víctimas en situación de vulnerabilidad y perpetuando un ciclo de violencia difícil de romper.

Organizaciones de derechos humanos insisten en la necesidad de reforzar la prevención, la protección de las víctimas y la judicialización de los responsables, buscando frenar esta forma de violencia que afecta directamente a mujeres y niñas en la región.