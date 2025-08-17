“Proyecto Academia” de Indra recibe reconocimiento a las Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible

El ‘Proyecto Academia’ de Indra Group fue reconocido con el premios a las Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible 2025, otorgado por la Red Colombia del Pacto Global de Naciones Unidas y la Cámara de Comercio de Bogotá.

Seleccionado entre más de 250 iniciativas, el Proyecto Academia promueve el desarrollo social a través de la tecnología y brinda formación técnica en áreas de alta demanda, como la ciberseguridad. Está dirigido a mujeres cabeza de familia, jóvenes, personas migrantes, comunidades indígenas y población LGTBIQ+, con el objetivo de reducir la brecha digital y facilitar el acceso al empleo formal.

La iniciativa, impulsada por la multinacional INDRA, inició en los departamentos de Nariño y Antioquia, con una meta de contratación del 25% para quienes finalicen el proceso formativo. Además, los participantes reciben acompañamiento para vincularse al sector tecnológico, tanto a nivel nacional como internacional.

“Creemos que la tecnología debe estar al servicio de lo esencial, y lo esencial es que más personas tengan acceso a un futuro digno. Proyecto Academia demuestra que es posible transformar vidas desde el conocimiento aplicado con propósito”, afirmó José Fernando Quintero, director general de Indra para Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe.