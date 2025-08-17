Economía

“Proyecto Academia” de Indra recibe reconocimiento a las Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible

La iniciativa, impulsada por la multinacional INDRA, inició en los departamentos de Nariño y Antioquia, con una meta de contratación del 25% para quienes finalicen el proceso formativo.

José Fernando Quintero, presidente de INDRA durante Visión 2025 // Foto: W Radio

José Fernando Quintero, presidente de INDRA durante Visión 2025 // Foto: W Radio

Paola Poveda

El ‘Proyecto Academia’ de Indra Group fue reconocido con el premios a las Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible 2025, otorgado por la Red Colombia del Pacto Global de Naciones Unidas y la Cámara de Comercio de Bogotá.

Seleccionado entre más de 250 iniciativas, el Proyecto Academia promueve el desarrollo social a través de la tecnología y brinda formación técnica en áreas de alta demanda, como la ciberseguridad. Está dirigido a mujeres cabeza de familia, jóvenes, personas migrantes, comunidades indígenas y población LGTBIQ+, con el objetivo de reducir la brecha digital y facilitar el acceso al empleo formal.

La iniciativa, impulsada por la multinacional INDRA, inició en los departamentos de Nariño y Antioquia, con una meta de contratación del 25% para quienes finalicen el proceso formativo. Además, los participantes reciben acompañamiento para vincularse al sector tecnológico, tanto a nivel nacional como internacional.

“Creemos que la tecnología debe estar al servicio de lo esencial, y lo esencial es que más personas tengan acceso a un futuro digno. Proyecto Academia demuestra que es posible transformar vidas desde el conocimiento aplicado con propósito”, afirmó José Fernando Quintero, director general de Indra para Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad