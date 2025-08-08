Israel invade Gaza: Alemania y Países Bajos cancelan envíos militares a Tel Aviv

Luego de que el gabinete de seguridad del gobierno de Israel aprobara un plan que incluye tomar el control de la Ciudad de Gaza, lo que incluye desplazar al millón de habitantes en el territorio palestino, bajo el argumento de acabar con el control de Hamás y garantizar la seguridad de Israel.

Esta decisión ha causado una serie de reacciones de rechazo y crítica, advirtiendo las graves consecuencias humanitarias que traería para los palestinos que Israel extienda sus operaciones militares.

Alemania

El canciller alemán, Friedrich Merz, anunció que su Gobierno suspenderá hasta nuevo aviso las exportaciones a Israel de armamento que pudiera emplearse en la Franja de Gaza, después de que el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu aprobase el jueves un plan militar para ocupar la ciudad de Gaza.

Merz afirmó en un comunicado que este plan no permite comprender cómo Israel pretende alcanzar los objetivos de desarmar a Hamás, lograr la liberación de los rehenes y emprender rápidamente negociaciones para un alto el fuego.

Países Bajos

El Gobierno neerlandés retiró tres licencias que ya había concedido para la exportación de piezas de barcos militares a Israel por el “riesgo de uso final no deseado” en los bombardeos israelíes en Gaza, y “debido al empeoramiento de la situación” en la Franja, donde la crisis humanitaria se ha visto aún más agravada por el hambre y la desnutrición.

Según aseguró hoy el ministro neerlandés de Exteriores, Caspar Veldkamp, el gabinete en funciones ha tomado la decisión de reevaluar y revocar las licencias, lo que ha calificado de medida “única”, debido al “empeoramiento de la situación en la Franja de Gaza” y “al riesgo de un uso final no deseado”.

Familias israelíes

Las familias de los rehenes israelíes en la Franja de Gaza denunciaron la “imprudencia” del Gobierno liderado por Benjamín Netanyahu tras la aprobación anoche de los planes del mandatario para ocupar la ciudad de Gaza, y volvieron a exigir un acuerdo con Hamás para liberar a sus seres queridos.

“Nuestro Gobierno nos está llevando hacia una catástrofe colosal para los rehenes y para nuestros soldados. El gabinete (de seguridad) decidió anoche embarcarse en una nueva marcha de la imprudencia sobre las espaldas de los rehenes, los soldados y la sociedad israelí”, dijo el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos en un comunicado.

Los familiares de los secuestrados por Hamás y que siguen en la Franja de Gaza protestan exigiendo que el gobierno llegue a un acuerdo para lograr su liberación. EFE/Alejandro Ernesto / Alejandro Ernesto Ampliar

Autoridad Palestina

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, afirmó que el Ejército israelí debe retirarse de la Franja de Gaza y que la seguridad del enclave la tiene que asumir “el Estado de Palestina con el apoyo árabe e internacional”.

En una conversación telefónica con el rey Abdalá de Jordania, Abás advirtió sobre la gravedad de la decisión y destacó “la importancia de permitir al Estado de Palestina asumir sus plenas responsabilidades en la Franja de Gaza”.

China

China expresó “serias preocupaciones” sobre el plan de Israel para tomar el control de Ciudad de Gaza, instándolo a “cesar de inmediato sus acciones peligrosas. Gaza pertenece al pueblo palestino y es una parte inseparable del territorio palestino”, dijo un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores a AFP en un mensaje.

Reino Unido

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó como “errónea” la decisión israelí de ocupar la Ciudad de Gaza e instó al Gobierno de Israel a que “reconsidere de inmediato” la medida aprobada esta madrugada.

“La decisión del Gobierno israelí de intensificar aún más su ofensiva en Gaza es errónea, y le instamos a que la reconsidere de inmediato. Esta acción no contribuirá en nada a poner fin a este conflicto ni a garantizar la liberación de los rehenes. Solo provocará más derramamiento de sangre”, señaló Starmer en un comunicado divulgado hoy por su residencia oficial del 10 de Downing Street.