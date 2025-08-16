Shakira sensación en Hermosillo, México, con su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Cortesía: Kevin Manzur. Shakira - Las Mujeres Ya No Lloran World Tour / Kevin Mazur

Hermosillo se consolidó como un punto clave en la ruta de los grandes espectáculos internacionales gracias a la presentación de Shakira en el Estadio Héroe de Nacozarí abarrotado. Este concierto representó el sold out número 50 de “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, que recientemente comenzó su segunda fase en México, afirmándose de manera contundente como un éxito en taquilla.

La cantante colombiana presentó su nuevo set de outfits, coreografías impactantes y una producción de clase mundial, con éxitos como “Hips Don’t Lie”, “La Tortura”, “Waka Waka” y “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, de los más coreados entre su repertorio.

Cortesía: Kevin Manzur. Shakira - Las Mujeres Ya No Lloran World Tour / Kevin Mazur Ampliar

De acuerdo con un análisis de la consultora Mabrian, especializada en inteligencia turística, esta segunda etapa de la gira en México generará más de 106 millones de dólares en gasto turístico, beneficiando a industrias como la hotelería, gastronomía, transporte y servicios complementarios en las diez ciudades sede.

Gracias a su conectividad, oferta hotelera y hospitalidad, Hermosillo se suma a una lista de destinos que aprovechan el potencial del turismo de espectáculos para dinamizar su economía y atraer visitantes nacionales e internacionales, además de confirmar el papel de la música en vivo como motor económico y de proyección cultural para las ciudades que reciben a Shakira.

La ruta de Shakira en México continúa en:

Chihuahua: 17 de agosto, Estadio Olímpico Universitario José Reyes Baeza.

Torreón: 20 de agosto, Estadio Corona.

Monterrey: 23 de agosto, Parque Fundidora.

Ciudad de México: 26, 27, 29 y 30 de agosto, Estadio GNP Seguros.

Querétaro: 2 y 3 de septiembre, Estadio Corregidora.

Guadalajara: 6 y 7 de septiembre, Estadio Akron.

Puebla: 11 y 12 de septiembre, Estadio Cuauhtémoc.

Veracruz: 24 de septiembre, Estadio Luis Pirata Fuente.