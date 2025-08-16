Alcaldía alerta por aumento de ocupación Emberá en el Parque Nacional y pide proteger a menores

Mas de 240 niños emberá del Parque Nacional no reciben ayuda porque los lideres de la comunidad no lo estarían permitiendo.

Colombia

La Alcaldía de Bogotá informó que en las últimas horas se identificó un nuevo intento de aumentar la presencia de miembros de la comunidad Emberá en el Parque Nacional. Según el Distrito, este espacio no cuenta con las condiciones adecuadas para su permanencia, lo que genera preocupación por la seguridad de los menores de edad.

El secretario general de la Alcaldía Mayor, Miguel Silva Moyano, señaló: “Venimos trabajando con el Gobierno Nacional para lograr el retorno definitivo de estas personas a sus territorios. Sin embargo, mientras se concreta esta solución, insistimos en nuestro llamado a la Policía Metropolitana de Bogotá, a la Policía Nacional y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que acompañen a los equipos que hacen presencia en el Parque Nacional y velen por la protección de los menores de edad”.

Riesgos y amenazas reportadas

El funcionario aseguró que los equipos del Distrito han recibido amenazas de agresión física por parte de algunos liderazgos de la comunidad, y expresó su preocupación por el uso de niños y niñas en acciones que buscan impedir la actuación de las autoridades.

Además, alertó sobre la llegada de elementos peligrosos: “En las últimas horas observamos el desembarco de pipetas de gas, lo que incrementa el riesgo y confirma que este no es un entorno seguro para la niñez”.

Llamado a instituciones

La Alcaldía reiteró su solicitud a distintas entidades para que intervengan:

ICBF: restablecimiento de derechos de los menores.

restablecimiento de derechos de los menores. Policía Metropolitana y Policía Nacional: garantizar la seguridad en el lugar.

garantizar la seguridad en el lugar. Ministerio Público: acompañamiento en el proceso, siempre en el marco del respeto por los derechos humanos.

Compromiso del Distrito

Finalmente, la Administración Distrital reafirmó su compromiso de trabajar en una solución definitiva, humanitaria y segura para la comunidad Emberá, al tiempo que recordó que el espacio público del Parque Nacional es un bien común de todos los bogotanos.