Procuraduría respalda que la Cámara de Representantes corrigió error en trámite de Reforma Pensional

La Procuraduría General de la Nación confirma y respalda las acciones del Congreso de la República al subsanar el error de trámite de la Reforma Pensional identificado por la Corte Constitucional en el Auto 841 de 2025, relativo a la Ley 2381 de 2024.

De acuerdo con la entidad, no se evidencian irregularidades que comprometan la validez del procedimiento legislativo ni afectaciones a los derechos de los congresistas o al debido proceso. Es por esto que, la Procuraduría insiste que la Corte Constitucional debe actuar con el objetivo de proteger la seguridad jurídica y la confianza legítima.

Más allá del aspecto técnico, resaltan que: “Es importante que la Corte tenga presente que la reforma pensional ha sembrado la esperanza en millones de colombianos que enfrentan condiciones de precariedad laboral y escasos medios económicos”.

Por último, la Procuraduría destaca que, pese a las tensiones políticas y dificultades, el Congreso logró aprobar en 2023 y 2024 una reforma que, “aunque no es perfecta, supone un avance significativo” y añaden que: “El trámite de junio de 2025 reafirmó el compromiso institucional de corregir los vicios detectados y avanzar hacia la construcción de un sistema de pensiones más justo y sostenible para el país”.