Ciencia y medio ambiente

Colombia descarta un impacto directo del “Huracán Erin” en el Caribe

Según UNGRD, informaron que el huracán no tendrá influencia directa. Sin embargo, se podrían presentar lluvias en algunas zonas del país.

Huracán Milton. Foto: Getty Images.

Huracán Milton. Foto: Getty Images. / BRYAN R. SMITH

Mariana Quintero

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informaron que el “Huracán Erin” no tendrá influencia directa sobre el territorio nacional.

Sin embargo, aseguran que probablemente se esperan lluvias en los departamentos de Riohacha, Cesar, Magdalena y Atlántico durante la tarde y noche de hoy y mañana.

Asimismo también alertó sobre la probabilidad de lluvias fuertes en Santander, Norte de Santander, Antioquia y en las áreas costeras del Pacífico, asociadas a otros fenómenos atmosféricos de carácter local y regional.

Finalmente las autoridades aseguran que el monitoreo de las condiciones climáticas continúa en todo el territorio nacional.

