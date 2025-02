Deportados de EE.UU. a Colombia aumentaron 17 veces en los últimos 4 años

En momentos en que en el mundo y en Colombia se debate sobre el fortalecimiento de las medidas migratorias del presidente norteamericano, Donald Trump, Caracol Radio pudo establecer que la situación no es nueva y evidencia que durante la administración del exmandatario Joe Biden se incremento hasta un 1.760% el número de connacionales que fueron deportados desde este país.

¿Fue más dura la administración de Trump que la de Biden con las deportaciones hacia Colombia?

En el último año del primer mandando del expresidente Donald Trump se deportaron 763 colombianos, en el último año de Biden la cifra llegó a 14.199 superando en 17 veces el número de connacionales enviados desde EE.UU.

El informe entregado a Caracol Radio por Migración Colombia establece además que entre los años 2017 y 2024, durante el mandato de Trump y Biden juntos, llegaron al país 33.638 deportados nacionales.

“Efectivamente, hay muchas interpretaciones en ese sentido. Uno de esos, es el relacionamiento diplomático, ya que es fundamental para mejorar esos temas de deportaciones. Frente a esta situación, se hace un llamado al Gobierno colombiano que se haga un esfuerzo de mejorar esa esa relación diplomática con Estados Unidos, porque estas cifras son precisamente un reflejo de esa situación", dijo Christian Krüger, ex director de Migración Colombia.

Durante los 4 años de la administración de Donald Trump se deportaron 3.778 colombianos con un promedio de 945 cada año. Mientras su homólogo Biden aumento el promedio a 7.465 connacionales devueltos al país cada año.

Cómo se observa en la gráfica, el jefe de Estado, Trump estableció un número de deportados a Colombia, inicialmente de 950 en 2017 y alcanzando un máximo de 1.053 en 2019.

En contraste, el mandatario Biden aumentó considerablemente el número de connacionales devueltos al país. Pasando de 825 colombianos deportados en su primer año, alcanzando 14.199 al final de su periodo.

De 2022 a 2024: Endurecimiento de medidas migratorias de EE.UU. y Gobierno Petro en Colombia

El ex presidente de Norteamérica, Joe Biden, fortaleció las sanciones y restricciones para los indocumentados en su país, principalmente en el 2023 cuando puso fin al título 42 que protegía a migrantes por la pandemia del Covid-19 y reforzó el Título 8 que le permitió deportaciones más rápidas.

“Si valdría la pena que las autoridades colombianas le pusieran atención a esa cifra y al trato que se le están dando a los colombianos cuando llegan a territorio americano. Hay quejas de maltrato, no les dan agua, no les dan comida, etc...Esto es un llamado a mejorar esos procesos y trámite migratorios”, afirma el ex Director de Migración Colombia, Christian Krüger.

Ese mismo año se impusieron mayores restricciones a las solicitudes de asilo, estableciendo expulsiones “express”. Se firmaron además acuerdos con países de la región, incluyendo a Colombia y se registró el incremento en los vuelos de repatriación, alcanzando el país hasta un promedio de 6 a 7 vuelos semanales.

De esa manera, Colombia pasó de tener 825 deportados en el 2021 a 5.912 para el 2022, con un incremento de un 616%. En este año para el mes de agosto asumen el nuevo presidente, Gustavo Petro.

Para el siguiente año la cifra se incrementó a 8.924 deportados, y para el 2024 último año de la administración Biden, se alcanzó la cifra de 14.199 deportados.

¿Existe algún acuerdo o protocolo entre Colombia y Estados Unidos para el tratamiento de los deportados?

En la respuesta a Caracol Radio, Migración Colombia confirmó que “las autoridades estadounidenses comparten con uno o dos días de anticipación, el listado de los colombianos que ingresarán al país”.

“Posteriormente, para la atención, recibimiento e ingreso de estas personas se realizan las respectivas consultas y se dispone del personal, con el objetivo de garantizar la correcta inclusión de los registros migratorios en la base de datos de Migración Colombia y se realiza la respectiva coordinación interinstitucional con otras entidades conforme a las competencias de cada una”, precisó la entidad.

Aclaran además que la ley 1465 de 2011 de Colombia, en su artículo 8°, estableció que los colombianos deportados no serán reseñados cuando sea por razones de discrecionalidad migratoria, permanencia irregular, documentación incompleta o negación de asilo político en el país expulsor. Agregó que, “el Decreto 019 de 2012, artículos 17 y 18, suprimió el requisito de imponer la huella dactilar con tintas”.