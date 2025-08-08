Brasil “profundamente indignado” con Estados Unidos por presiones a juez brasileño en caso Bolsonaro

El gobierno de Brasil expresó este viernes su “profunda indignación” a la embajada de Estados Unidos por una publicación en redes contra el magistrado a cargo del juicio al expresidente Jair Bolsonaro.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil convocó al encargado de negocios estadounidense, Gabriel Escobar, luego de que su representación publicase el jueves en X que Washington está “monitoreando de cerca la situación” del juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, “arquitecto de la censura y persecución” a Bolsonaro.

La fuente diplomática brasileña agregó que “amenazar a las autoridades de un país democrático es inaceptable”. Es la cuarta vez que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva convoca al representante de Estados Unidos desde la asunción de Donald Trump en enero.

“Están avisados”: Estados Unidos presiona al juez que lleva el caso de Jair Bolsonaro

En las últimas semanas, la embajada estadounidense en Brasil usó varias veces su cuenta de X para referirse al juez Moraes, quien lleva el caso del ultraderechista Bolsonaro por una presunto intento de golpe de estado en 2022.

La embajada de EE. UU. reposteó el jueves en portugués un mensaje de una oficina del Departamento de Estado contra el magistrado brasileño: “los aliados de Moraes en la justicia y otras esferas están avisados de no apoyar ni facilitar su conducta”.

El gobierno de Trump suspendió la visa de Moraes y le aplicó la llamada “ley Magnitsky”, un recurso para sancionar financieramente a violadores de los derechos humanos en el mundo.

Tensión internacional entre Brasil y Estados Unidos: de las presiones en el caso Bolsonaro a los aranceles más altos del mundo

Aliado de Bolsonaro, Trump impuso desde el miércoles aranceles punitivos de 50% a productos brasileños, bajo el argumento de que existe una “caza de brujas” contra el exmandatario entre 2019 y 2022. Junto a India, Brasil fue el país que quedó con la tarifa arancelaria más alta del mundo.

Bolsonaro enfrenta un juicio ante la corte por un presunto intento frustrado de impedir la asunción de Lula, luego de perder frente a él en las elecciones de 2022.

Su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, se mudó meses atrás a Estados Unidos, donde adelanta una campaña para que la Casa Blanca presione a las autoridades brasileñas en favor de su padre.

Entretanto, Bolsonaro se encuentra desde el lunes bajo arresto domiciliario preventivo. Esto, porque el juez Moraes consideró que violó medidas cautelares que debe acatar mientras dura el juicio.

Cabe recordar que, de ser hallado culpable en su caso, el líder de la derecha brasileña podría enfrentar hasta 40 años de prisión.