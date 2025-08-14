Exministro Ricardo Bonilla entregó su pasaporte a la Fiscalía: ‘no piensa salir del país’

Tal y como lo había anunciado hace un par de semanas en su cuenta de X, el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla se presentó ante la Fiscalía General de la Nación para entregar su pasaporte y ratificar su compromiso con las autoridades que lo investigan por su presunta participación en el entramado de corrupción que desfalcó la UNGRD.

Acompañado de su abogado, Javier Torres, el extitular de la cartera de economica del Gobierno Petro negó los rumores de que tenga intención de salir de Colombia para evadir a la justicia.

“Ricardo Bonilla vive de una pensión modesta como profesor. No posee bienes de fortuna. Ha asistido a todas las diligencias judiciales a las que ha sido citado. Y puso su pasaporte a disposición de las autoridades. Hoy, 14 de agosto de 2025, ante la Fiscalía, ratificó y demostró que no ha salido del país ni piensa hacerlo. Y que mantiene su disposición a colaborar y atender cualquier citación que las autoridades le hagan”: dijo su abogado.

Esta acción de Ricardo Bonilla se produce ad portas de enfrentar imputación por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos, y en medio de fuertes cuestionamientos en contra de dos de sus excompañeros de gabinete: Carlos Ramón González y César Manrique, hoy prófugos de la justicia.