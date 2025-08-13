Sicarios asesinaron a un hombre cerca de la Y de Olaya en Cartagena: ¿qué se sabe?

Cartagena

A plena luz del día, sicarios asesinaron a un hombre identificado como Yerson Andrés Lascarro López, cerca del sector conocido como la Y de Olaya, en el suroriente de Cartagena.

De acuerdo con testigos, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta aprovecharon que el hoy occiso de 30 años se encontraba en la avenida Pedro Romero, cerca de un reconocido motel de la zona, para perpetrar el crimen.

Rápidamente, la motocicleta se le acercó, el parrillero sacó un arma de fuego y le disparó en reiteradas ocasiones sin mediar palabra. Yerson Lascarro falleció en el lugar de los hechos ante la gravedad de los impactos que recibió.

La Policía confirmó que la víctima fatal tenía tres anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego (2020, 2022) y lesiones personales (2015).

Este es el quinto homicidio que se registra bajo la modalidad de sicariato durante las últimas 24 horas en Cartagena.

La inspección técnica fue realizada por unidades del C.T.I de la Fiscalía General de la Nación, quienes llevaron el cadáver a la morgue de Medicina Legal en Zaragocilla.