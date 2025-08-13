Inicia el XX Festival de Música y Danza del Mundo en Cartagena: conozca la agenda completa

Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), invita a toda la ciudadanía a participar en la programación del XX Festival de Música y Danza del Mundo en Cartagena de Indias, ganador de la Convocatoria Circuito Cultural de Cartagena 2025.

Este evento, que se realizará del 13 al 15 de agosto, ofrece a los cartageneros la oportunidad de encontrarse y disfrutar gratuitamente del patrimonio cultural inmaterial de diferentes pueblos del mundo, con la participación especial en esta versión, de agrupaciones provenientes de España y Perú, junto a grupos locales de música y danza tradicional.

Las actividades se realizarán en diferentes escenarios de la ciudad y en el corregimiento de Bayunca para el disfrute de todos los públicos.

Dumek Turbay Paz, alcalde de Cartagena, manifestó: “Invito a todos los cartageneros a sumarse a este encuentro que nos conecta con nuestras raíces y con culturas hermanas relacionadas con la música y la danza. Aprovechemos cada presentación para aprender de otras culturas y disfrutar de las puestas en escena”.

“Los intercambios culturales se dan en escenarios como este, donde otros países pueden compartir con nosotros sus tradiciones, creencias y manifestaciones culturales. Ratificamos que la cultura une, transforma y educa, y qué mejor forma de hacerlo que desde y para las comunidades de nuestra ciudad”, expresó Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC.

Así mismo, Silvia Sarmiento, directora del Festival indicó: “Durante 20 años hemos trabajado para que Cartagena sea un epicentro de intercambio cultural. En esta edición, la energía y el arte de España y Perú se sumarán a la riqueza de nuestros grupos locales para ofrecer un espectáculo inolvidable”.

En esta vigésima edición, el festival continúa con su misión de fomentar el intercambio cultural y rendir homenaje a la tradición viva, fortaleciendo los lazos entre comunidades y preservando el legado folclórico.

Agenda completa

Agosto 13

-Presentación

Lugar: Auditorio Saray Castilla de Bechara – Universidad del Sinú

Hora: 4:00 p.m.

Agosto 14

-Presentación

Lugar: Institución Educativa de Bayunca

Hora: 9:00 a.m.

-Intercambio de Saberes

Lugar: Institución Educativa de Bayunca

Hora: 11:00 a.m.

-Presentación Pública

Lugar: Multicentro La Plazuela

Hora: 5:00 p.m.

Agosto 15

-Presentación

Lugar: Hogar Refugio La Milagrosa

Hora: 9:00 a.m.

Sobre el festival

Desde su creación en 2006 por la Asociación Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales del Folklore y Artes Tradicionales, seccional Colombia-CIOFF Colombia, el festival ha sido la ventana de Cartagena hacia la música y la danza de diversas culturas.

Declarado de interés general e institucionalizado en 2018 por el Concejo Distrital de Cartagena, este encuentro ha contado con la participación de 86 agrupaciones internacionales y ha beneficiado a miles de estudiantes y espectadores en Cartagena y en 15 municipios del departamento.