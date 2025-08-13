Golpe al narcotráfico en el Meta: decomisan 450 kilos de cocaína lista para distribución

Colombia

En una operación conjunta entre tropas del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.° 4, el Batallón de Infantería N.° 21 y la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, se desmanteló un laboratorio para la cristalización de clorhidrato de cocaína en zona rural de la vereda La Tigrera, municipio de Puerto Lleras, Meta.

Según el Ejército, la estructura estaba compuesta por cuatro edificaciones destinadas al procesamiento químico y fue intervenida por las autoridades, incautando:

• 450 kilogramos de clorhidrato de cocaína sólido listo para distribución.

• 579 galones de cocaína en suspensión.

• 110 kilogramos de pasta base de cocaína sólida.

• Abundantes insumos químicos y elementos para el procesamiento.

De acuerdo con el Ejército, la destrucción de este laboratorio representa un impacto a las finanzas de las organizaciones narcotraficantes de la región, frenando la producción y exportación de droga hacia los mercados internacionales.