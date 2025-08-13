Orden Público

Golpe al narcotráfico en el Meta: decomisan 450 kilos de cocaína lista para distribución

La operación fue realizada por el Ejército y la Policía en Puerto Lleras.

Destrucción laboratorio de cocaína en Meta.

Destrucción laboratorio de cocaína en Meta.

Colombia

En una operación conjunta entre tropas del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.° 4, el Batallón de Infantería N.° 21 y la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, se desmanteló un laboratorio para la cristalización de clorhidrato de cocaína en zona rural de la vereda La Tigrera, municipio de Puerto Lleras, Meta.

Según el Ejército, la estructura estaba compuesta por cuatro edificaciones destinadas al procesamiento químico y fue intervenida por las autoridades, incautando:

450 kilogramos de clorhidrato de cocaína sólido listo para distribución.

579 galones de cocaína en suspensión.

110 kilogramos de pasta base de cocaína sólida.

• Abundantes insumos químicos y elementos para el procesamiento.

De acuerdo con el Ejército, la destrucción de este laboratorio representa un impacto a las finanzas de las organizaciones narcotraficantes de la región, frenando la producción y exportación de droga hacia los mercados internacionales.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad