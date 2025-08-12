Sicarios asesinaron a hombre con antecedentes judiciales en vía pública de El Pozón, en Cartagena

Cartagena

Nuevamente el accionar criminal de los sicarios sacudió al barrio El Pozón, en el suroriente de Cartagena. Un hombre de 37 años identificado como Edwin Jiménez Vargas fue acribillado por pistoleros a sueldo cerca del sector Ciudadela La Paz, en la parte trasera del Hospital.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según testigos, dos sujetos desconocidos llegaron a la zona en mención. De un momento a otro, uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó a quemarropa a ‘Futurama’, como era conocido el hoy occiso en este sector.

Edwin Jiménez falleció en el lugar de los hechos, mientras que los presuntos homicidas emprendieron la huida con rumbo desconocido sin ser capturados por la Policía.

Al occiso le registraban cinco anotaciones judiciales por los delitos de homicidio (2019), lesiones personales (2024) y porte ilegal de armas de fuego (2022, 2022, 2024).

Hasta el momento se desconocen los móviles, sin embargo, las primeras hipótesis indican que se trataría de un presunto ajuste de cuentas entre bandas criminales que se disputan el territorio en la ciudad.