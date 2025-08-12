Entretenimiento

Limp Bizkit llega al Estadio el Campín en diciembre

La icónica banda de nu metal hará parte del Festival LOSERVILLE que llega a Colombia, el line up lo complementan las agrupaciones YUNGBLUD, 311, Ecca Vandal, Slay Squad Y RIff Raff.

Cortesía: @limpbizkit

Cortesía: @limpbizkit

Ricardo Bedoya

El 5 de diciembre, el Estadio El Campín de Bogotá se convertirá en el epicentro de una poderosa experiencia sonora, llega el LOSERVILLE, un fenómeno que ha transformado la tristeza, el caos y el desamor en un grito colectivo de liberación generacional, el eveneto llega por primera vez a Colombia de la mano de Breakfast Live y Bitz, que trae a una de las leyendas del nu metal mundial, Limp Bizkit.

En la gira estarán presentes varias agrupaciones entre ellas: YUNGBLUD, el fenómeno británico que fusiona punk, pop y energía cruda, con un show cargado de intensidad y conexión visceral con sus fans. Desde Estados Unidos llega 311, pionera en mezclar rock alternativo, reggae y funk, con una carrera de más de tres décadas. La potencia australiana de Ecca Vandal aportará su estilo explosivo que combina punk, rap y electrónica en una propuesta tan única como vibrante. Completan el cartel Slay Squad, con su sonido que cruza hip-hop y metal en una descarga brutal, y el excéntrico rapero estadounidense Riff Raff.

Cortesía: Breakfast Live y Bitz

El Festival LOSERVILLE es un movimiento donde las emociones encuentran ritmo, el desorden mental se vuelve ritual, y quienes alguna vez se sintieron fuera de lugar se convierten en los verdaderos protagonistas. Limp Bizkit es una leyenda que llega a Bogotá, tiene más de 40 millones de discos vendidos en el mundo y múltiples nominaciones a los premios Grammy.

Con una producción de gran formato y visuales inmersivos, el evento presentado por Breakfast Live y Bitz reúne a algunos de los nombres más relevantes de la escena alternativa y emocional del mundo. Las entradas ya están disponibles al público general en www.tuboleta.com.

